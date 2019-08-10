Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой Украины

Петиция с призывом провести денежную реформу и заменить национальную валюту гривну на доллар США появилась на сайте президента Украины, сообщает портал strana.

В документе выражается просьба заменить нестабильную национальную валюту долларом США с последующим пересчетом цен, тарифов, окладов заработной платы, стипендий, пенсий, средств на счетах предприятий, учреждений и организаций и вкладов граждан.

Петиция была размещена на сайте Зеленского 7 августа и собрала 52 голоса. Чтобы документ был рассмотрен главой государства, за него должны проголосовать 25 тысяч граждан в течение трех месяцев.