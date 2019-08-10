"Зенит" обыграл на выезде "Динамо"

Лидер чемпионата России "Зенит" одержал четвертую победу в сезоне. В матче пятого тура питерцы обыграли в гостях "Динамо" - 2:0.

За полчаса до стартового свистка на табло динамовского стадиона крутили ролик с презентации новичка "бело-голубых" Максимилиана Филиппа. Свое выступление немец завершил следующей фразой: "Мы должны каждый год играть в Европе. И никак иначе".

Сложно сказать, удастся ли динамовцам добиться этой цели по итогам нынешнего сезона. Пока скорее нет, чем да. И вроде новички появились. Причем достаточно высокого для Премьер-лиги уровня. И на стадионе теперь своем команда выступает. Но результата как не было, так его и нет.

В отличие от столичного клуба, у "Зенита" на старте сезона проблем минимум. Все ключевые футболисты в форме, состав укомплектован. Причем настолько, что звездный новичок Мальком пока сидит на скамейке запасных. А на его месте выходит Алексей Сутормин.

Первый тайм прошел под диктовку гостей. Уже на 10-й минуте "Зенит" открыл счет: после передачи Сердара Азмуна один на один с голкипером "Динамо" выскочил Артем Дзюба. Капитан сборной России не промахнулся - 1:0. "Бело-голубые" не только пропустили, но и потеряли из-за травмы Антона Шушина, которого трибуны провожали аплодисментами.

Оставшуюся часть первой половины хозяева провели в атаке. Но успеха они так и не достигли. К чести "бело-голубых", несмотря на очевидную разницу в классе, они показали неплохой футбол во втором тайме. "Зенит" же чуть расслабился. При этом у питерцев было больше опасных моментов. Обязан был забивать Азмун, но в одном из эпизодов иранец умудрился не попасть в пустые ворота.

На 80-й минуте Артур Юсупов оставил "Динамо" вдесятером, получив вторую желтую карточку за нарушение правил на Малькоме. Получив численное превосходство, зенитовцы удвоили преимущество: на 88-й минуте окончательный счет установил Магомед Оздоев - 2:0.