Фестиваль - это и зеркало и увеличительное стекло. Тем более когда речь идет об одном из крупнейших российских фестивалей "Окно в Европу" в Выборге.

И вот ты член жюри, смотришь все от начала до конца. Уйти нельзя, ни одну картину пропустить невозможно. Глядишь. Искренно благодаришь организаторов фестиваля и за то, как все тут в Выборге замечательно организовано, и вот за это самое зеркало - за картину российского кино. Картина какая есть. Не радостная.

Из одиннадцати работ, представленных в конкурсе, в девяти режиссер - либо автор, либо соавтор сценария. Такое ощущение, что профессия сценариста начинает просто исчезать за ненадобностью. А зачем придумывать какие-то сюжетные повороты, чем-то удивлять зрителя? Лишнее все это.

Раньше я думал, что режиссер - это человек, создающий свой мир. На многих фестивальных картинах я начинал понимать, что нынче режиссер - это человек, который сумел собрать деньги. Иногда мне начинало казаться, что я смотрю не разные фильмы, а одну такую тягомотную картину про нашу нелегкую жизнь. В картине этой нет ни глубоких характеров, ни неожиданных ходов, автору этого "всеобщего" фильма совершенно не важно: буду ли я, зритель, смотреть его произведение. Что этому обобщенному автору важно, я, честно говоря, не понял. Неужели просто сказать зрителю, что мир, в котором я живу, несправедлив и несовершенен? Честно говоря, я был в курсе этого и до фестиваля.

Иногда мне начинало казаться, что я смотрю не разные фильмы, а одну такую тягомотную картину

Председатель медиаконгресса "Содружество журналистов" Ашот Джазоян вручил премию "За лучший сценарий" создателям картины "Как новый". Этот же фильм получил приз зрительских симпатий "Выборгский счет". "Как новый" выпадает из общего ряда фестивальных картин. Это зрительское кино, в основе которого лежит замечательно придуманная история. Но главная, на мой взгляд, удача - удивительная актерская работа Михаила Гомиашвили. Работа невероятно мощная и интересная. Герой Гомиашвили переходит из кадра в кадр, и за ним всегда интересно следить. Гомиашвили - сын знаменитого актера Арчила Гомиашвили, всю жизнь живет и работает в Тбилиси, в театре имени Марджанишвили. Эта актерская школа, конечно, никуда не девается.

Главный приз фестиваля получил фильм Бориса Гуца "Смерть нам к лицу" - о любви парня к девушке, больной раком, и о том, как он ее спас. Лучший актер фестиваля Петр Садовников, сыграл главную роль в картине Дмитрия Давыдова "Нет Бога кроме меня" - о любви сына к матери, у которой болезнь Альцгеймера. Оба фильма замечательные. Но и там и там в основе лежит трагедия человеческой жизни.

Такое ощущение, что мы разучились веселиться и радоваться. Режиссерам это просто неинтересно. Удивительно, но на фестивале почти не было картин про то, как просто живут люди. Не про то, как они бесконечно страдают, маются и ощущают себя никчемными, а про то, как они просто живут: как любят, как воспитывают детей, как работают...

Впрочем, режиссер фильма-победителя Борис Гуц доказывает, что и о трагедии можно рассказывать вполне весело и оптимистично. Молодые актеры Саша Быстржицкая и Даниил Пугаев замечательно и, я бы сказал, радостно играют историю любви. Нормальная человеческая история. Не оторваться. Уже все написали, что эта картина снята на мобильный телефон. Но, честно вам скажу, этого совершенно не видно. Просто хорошее кино, и все.

Даже если ты член жюри, ты ведь все равно имеешь право на собственную точку зрения, не так ли? Абсолютно не важно, с какими решениями жюри я согласен, а с какими - нет. Это наше внутреннее дело, тем боее, что жюри под председательством выдающегося кинодраматурга Александра Бородянского работало мирно и слаженно.

Не могу не сказать, что меня лично более всего поразил фильм "Я свободен" молодого режиссера Ильи Северова, которого до Выборга я не знал. В главной роли актер Глеб Калюжный - это имя я теперь запомню и буду за ним внимательно следить.

Фильм про внутренний мир совсем молодого человека, практически подростка, что само по себе замечательно. Вот вы, дорогой читатель, прочитали словосочетание "внутренний мир" и думаете, что это, мол, метафора, да? А это так и есть. Северов показывает как бы жителей этого "внутреннего мира", герои картины столь же реальны, сколь и фантастичны. У молодого режиссера есть какой-то свой, ни на кого не похожий язык. На мой вкус, это самое ценное, что может быть. Авторы картины словно бы залезли во внутренний мир молодого человека, со всеми его ангелами и бесами, и попробовали его показать.

В хорошем фильме непременно должна быть тайна, которая заставляет думать и сострадать

Знаете, что я вам скажу? На мой взгляд, в хорошем фильме непременно должна быть тайна. Должна непременно присутствовать какая-то неясность, которая заставляет думать и сострадать, загадка, которую хочется разгадывать. В некоторых, лучших картинах фестиваля тайна и загадки были. Но в немногих. Большинство же напоминало выступление на партийном собрании или на митинге (что одно и тоже).

Выборг - очень красивый и очень гостеприимный город. Люди по нему ходят неспешно, и даже машины, которых здесь год от года становится все больше, кажется, не спешат.

Жителям Выборга российское кино интересно. Они заполняли зал фестивального кинотеатра почти всегда до отказа и всегда вежливо хлопали в конце. На самом деле они и были главными на фестивале - зрители. Хочется, чтобы и кинематографисты об этом не забывали.

Выборг - Москва