Боец Кунченко проиграл впервые в карьере

В столице Уругвая Монтевидео состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 156. На нем россиянин Алексей Кунченко потерпел поражение от Гилберта Бернса из Бразилии.

Кунченко сделал приличную карьеру в М-1, где он владел чемпионским поясом, одержал 18 побед и ни разу не уступил. После перехода в сильнейшую лигу смешанных единоборств UFC в сентябре 2018-го Алексей успел провести два поединка, и оба завершил в свою пользу. Правда, не очень убедительно.

Бой против Бернса продлился три раунда, по итогам которых судьи единогласным решением отдали предпочтение бразильцу. Таким образом, Кунченко потерпел первое поражение в смешанных единоборствах.

Ну а в главном поединке вечера Валентина Шевченко отстояла чемпионский титул в наилегчайшем весе. Матч-реванш против Лиз Кармуш она выиграла единогласным решением судей. Спортсменка, представляющая Киргизию, пропустила всего один значимый удар в голову. Это новый рекорд UFC.