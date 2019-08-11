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11.08.2019 22:44
Рубрика: Спорт

Судей не убедил

Боец Кунченко проиграл впервые в карьере
Текст: Илья Зубко
Российская газета - Федеральный выпуск № 176(7934)
В столице Уругвая Монтевидео состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 156. На нем россиянин Алексей Кунченко потерпел поражение от Гилберта Бернса из Бразилии.

Кунченко сделал приличную карьеру в М-1, где он владел чемпионским поясом, одержал 18 побед и ни разу не уступил. После перехода в сильнейшую лигу смешанных единоборств UFC в сентябре 2018-го Алексей успел провести два поединка, и оба завершил в свою пользу. Правда, не очень убедительно.

Фото: AP Photo/John Locher
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Бой против Бернса продлился три раунда, по итогам которых судьи единогласным решением отдали предпочтение бразильцу. Таким образом, Кунченко потерпел первое поражение в смешанных единоборствах.

Ну а в главном поединке вечера Валентина Шевченко отстояла чемпионский титул в наилегчайшем весе. Матч-реванш против Лиз Кармуш она выиграла единогласным решением судей. Спортсменка, представляющая Киргизию, пропустила всего один значимый удар в голову. Это новый рекорд UFC.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды
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