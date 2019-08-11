Британия расширит полномочия полиции

Премьер Британии Борис Джонсон решил навести порядок в стране. Стало известно, что кроме набора дополнительных 20 тысяч сотрудников полиции власти выделят 2,5 миллиарда фунтов на организацию дополнительных 10 тысяч мест для заключенных в тюрьмах. Помимо этого в ближайшее время планируется серьезным образом расширить полномочия правоохранительных органов. Подобные меры, особенно с учетом будущего "брекзита", неоднозначно воспринимаются населением и политическими противниками Джонсона.

Главным аргументом для объявленных нововведений, по мнению главы правительства, служит рост преступности в Британии. В колонке The Mail Джонсон подчеркнул, что его кабинет полностью поддерживает расширение полномочий полицейских, в частности, применение практики "задержи-обыщи". Этот метод подразумевает, что силы полиции могут без предупреждения на определенный отрезок времени объявлять ту или иную территорию, например район города, особой зоной. Для этого им достаточно предположить, что здесь гипотетически "может быть" совершено преступление. Причем делать такого рода предположения могут даже рядовые инспекторы, без согласования со старшими чинами полиции. В этой зоне могут быть задержаны абсолютно любые граждане, которых можно будет обыскать. Для такого решения полицейскому необходимы будут лишь "разумные основания" подозревать человека в том, что при нем находятся наркотики, оружие, украденное имущество либо "что-то, что может быть использовано как орудие преступления, например, лом".

Новые правила в ближайшее время начнут действовать на всей территории Англии и Уэльса, а подобные полномочия получат еще 8 тысяч полицейских.