Британский минфин планирует выпустить новые монеты в честь Brexit

Лондон планирует ввести в оборот особую партию монет достоинством в 50 пенсов, которые будут посвящены выходу Великобритании из Евросоюза. С такой инициативой к правительству обратился министр финансов страны Саджид Джавид, сообщает газета The Telegraph.

На обратной стороне новых монет будет выгравирована надпись: "Мир, процветание и дружба со всеми странами". Глава британского финансового ведомства настаивает на том, чтобы уже к 31 октября, запланированной дате выхода Британии из ЕС, новые денежные единицы были введены в оборот наряду со своими "обычными" 50-пенсовыми собратьями.

Вообще, идея не новая: еще предшественник Джавида, Филип Хаммонд, предлагал выпустить в честь Brexit 10 тысяч коллекционных монет с той же подписью. Однако из-за переноса даты "развода" Лондона и Брюсселя чеканка откладывалась. К тому же, монеты планировалось продавать по 10 фунтов каждую, но никак не вводить оборот.