"Челси" крупно проиграл "МЮ" в первом матче при Лэмпарде

В английской Премьер-лиге (АПЛ) состоялись матчи первого тура. Встреча с самой яркой афишей прошла на знаменитом "Олд Траффорд", где "Манчестер Юнайтед" разгромил "Челси" - 4:0.

Старта сезона болельщики лондонской команды ждали с опаской. Летом клуб покинули Эден Азар с Давидом Луизом, из-за запрета на трансферы "синие" не смогли никого купить взамен. Да и рокировка на тренерской скамейке слегка насторожила. Все же у нового рулевого "Челси" Фрэнка Лэмпарда маловато опыта. Он всего год проработал в "Дэрби", а теперь возглавил одного из претендентов на чемпионство, сменив Маурицио Сарри.

Дебют легенды "синих" на новом посту получился провальным. "Челси" был явно слабее "МЮ" и заслуженно проиграл. А Лэмпарду теперь есть о чем подумать. Прежде всего о том, что изменить в команде, которая по составу явно уступает всем конкурентам в битве за "золото".