В августе, когда в жизни итальянцев обычно наступает долгожданный штиль, на Апеннинах неожиданно развернулась политическая драма. Из-за фактического раскола правящей популистской коалиции страна оказалась на грани досрочных выборов. Режиссером этого "спектакля" стал вице-премьер, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини. Капитан (так называют Сальвини его сторонники) сообщил премьеру Джузеппе Конте о распаде коалиционного правительства и необходимости проведения новых парламентских выборов. Формальной причиной для разногласий между "лигистами" и "пятизвездочниками" стало строительство железнодорожной магистрали Турин - Леон (TAV). "Лига" присоединилась к оппозиции, проголосовав против резолюции Движения "5 звезд", призывающей заблокировать реализацию проекта.

В действительности этот "брак по расчету" между правыми и левыми популистами, который с первых дней его существования считался противоестественным, уже давно трещал по швам. Единственное, что скрепляло "Лигу" и "5 звезд" на первых порах, - это критика в отношении политики Евросоюза. В остальном, будь то обсуждение болезненного для Италии миграционного вопроса, либо экономической повестки (закона о бюджете и введение плоской шкалы налогообложения), или социальной политики, в последнее время партнеры по коалиции все чаще оказывались по разные стороны политических баррикад. Глава "лигистов", накануне появившийся в эфире первого канала итальянского телевидения TG1 в красноречивой темно-синей футболке-поло с надписью "Сальвини - премьер", решился на этот политический марш-бросок, почувствовав небывало крепкую почву под ногами. Если на момент формирования правительства "Лига" могла рассчитывать на поддержу лишь 13 процентов электората, то результаты недавних выборов в Европарламент показали, что партия удвоила свой рейтинг.