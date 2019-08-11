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11.08.2019 08:07
Рубрика: В мире

Израильские военные застрелили вооруженного палестинца

Израильские военные застрелили палестинца, открывшего по ним огонь. Как отметили в пресс-службе армии еврейского государства, инцидент произошел на границе с сектором Газа.

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Солдаты засекли вооруженного террориста, который приближался к разделительному забору. В ходе перестрелки злоумышленник был ликвидирован. "Кроме того, израильские танки обстреляли позиции ХАМАС в том районе", - говорится в распространенном коммюнике.

Это уже второй подобный инцидент за сутки, отмечает ТАСС. В субботу израильские военные застрелили четырех палестинцев, которые приблизились к разделительному забору с автоматами и гранатометом.

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