Израильские военные застрелили вооруженного палестинца

Израильские военные застрелили палестинца, открывшего по ним огонь. Как отметили в пресс-службе армии еврейского государства, инцидент произошел на границе с сектором Газа.

Солдаты засекли вооруженного террориста, который приближался к разделительному забору. В ходе перестрелки злоумышленник был ликвидирован. "Кроме того, израильские танки обстреляли позиции ХАМАС в том районе", - говорится в распространенном коммюнике.

Это уже второй подобный инцидент за сутки, отмечает ТАСС. В субботу израильские военные застрелили четырех палестинцев, которые приблизились к разделительному забору с автоматами и гранатометом.