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Рубрика: Общество

Звонок на дресс-код

Какой нужен национальный стандарт для школьной формы
Текст: Ольга Игнатова, Ксения Колесникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 176(7934)
В Минпромторге сообщили, что сейчас идет разработка предварительного национального стандарта на школьную форму, который планируется утвердить в следующем году. Мнения экспертов разделились. Одни считают, что надо заняться разработкой дресс-кода для школьников. Другие - за стандарты на ткани и фурнитуру. А третьи считают, что все это только поднимет цены на школьную форму и без того не дешевую.
Главное, чтобы школьная форма не вредила здоровью учеников. Фото: Александр Рюмин/ ТАСС Главное, чтобы школьная форма не вредила здоровью учеников. Фото: Александр Рюмин/ ТАСС
Главное, чтобы школьная форма не вредила здоровью учеников. Фото: Александр Рюмин/ ТАСС

По задумке министерства, появление стандарта и уточнение требований к школьной форме поможет избежать "эффекта скафандра", когда даже качественные полушерстяные ткани не помогают сделать одежду безопаснее из-за синтетической подкладки. Она не способна впитывать влагу и дышать, делает одежду неудобной для ежедневного использования, подчеркнул глава Минпромторга Денис Мантуров. Подробности будущего стандарта в ведомстве пока не раскрывают. Но уже по существующим заявлениям понятно, что он никак не будет касаться фасона формы.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Конечно же, одежда для ребенка должна быть самой лучшей, удобной и безопасной, соглашается с инициативой минпромторга декан Высшей школы маркетинга и развития бизнеса НИУ "Высшая школа экономики" Татьяна Комиссарова. Однако в разговоре с "Российской газетой" она уточнила свою позицию.

"Но если заставить производителей использовать только натуральные ткани, то это сразу отразится на стоимости изделий. Ведь все натуральное всегда дороже, - говорит эксперт. - А одежда для детей сегодня и так не дешевая, порой дороже взрослой из-за того, что ее в общей массе производят все-таки меньше компаний. В основном все производители нацелены на взрослый масс-маркет".

По мнению Комиссаровой, в России целесообразно разработать дресс-код для учеников образовательных учреждений: "Существует же дресс-код для офисных учреждений, госструктур, банковских учреждений, и их сотрудники его четко придерживаются. При этом никто не обязывает деловых людей покупать вещи только от Армани или Шанель или только из натуральных материалов. Носить они могут вещи из коллекций любых брендов, пошитые из каких угодно материалов. Только эти вещи должны быть определенных фасонов, выглядеть опрятно и аккуратно".

По ткани решение должны принимать родители: они лучше знают, что подходит их ребенку
Фото: Сергей Куксин
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А по ткани решение должны принимать родители: они лучше знают, что подходит их ребенку. Ведь есть дети, у которых аллергия на шерсть, например. Так что если и разрабатывать стандарты для тканей и прочего, то надо учитывать и это. "Важно знать, что синтетические волокна - это продукты нефтяной переработки, а вискозные - это искусственные, но натуральные, - поясняет предприниматель Ольга Косец. - Чаще всего вискоза изготавливается из древесины, точнее из сосны. Если в ткани соотношение полиэстера 65 и вискозы 35 процентов, то такое полотно будет соответствовать всем санитарно-гигиеническим нормам. Поливискоза используется при производстве юбок, брюк, сарафанов, платьев, жилетов. Рубашки, сорочки, блузки должны быть из тканей либо с содержанием хлопка не менее 60 процентов, либо из 100- процентной вискозы, возможно добавление эластана до 5 процентов".

В любом случае надо, в первую очередь, прислушаться к мнению родителей. И разработать стандарты на любой кошелек, чтобы синтетика не мешала учиться и не вредила здоровью.

Мнение родителей

"На одежду для моего сына пришлось потратить около 15 тысяч рублей. Из старой формы он вырос. Пара новых брюк, четыре рубашки, джемпер с длинными рукавами на холодную погоду, жилетка плюс спортивная форма. При этом я всегда смотрю на состав: если больше половины синтетика, то вещь не беру. Сын у меня очень активный, в форме он проводит минимум 5-6 часов в день. Далеко не каждая одежда выдерживает такое испытание, - говорит мама четвероклассника из Перми Ольга Головкова. - У нас был случай: ребенок побегал, вспотел. Вечером обнаружили, что ноги у него "почернели". Мы их, конечно, отмыли, обошлось без аллергии и других последствий. Штаны сразу выкинули. Но с тех пор брюки дешевле 1500 рублей я принципиально не покупаю. "Дышащая" рубашка из хлопка - это минимум 1200 рублей. Жилетку можно найти качественную и недорогую за 700 рублей".

Фото: РИА Новости
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А вот другая история.

"В начальной школе, где учится моя младшая дочь, форму закупаем централизованно, чтобы, как объяснил директор, не было "конкурса родительских кошельков". Мальчикам - жилетки из хорошей шерсти, девочкам - сарафанчики из того же материала. Правда, зимой эти сарафаны не очень удобны - ребенку приходится заправлять их в теплые штаны. Хотелось бы, чтобы были и летние, и зимние варианты и конфигурации школьной формы. Требования к ним тоже должны быть разными, - считает член Экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования и науки Москвы Татьяна Суздальницкая. - В целом школьная форма должна быть безопасной для ребенка и иметь сертификат, который это подтверждает. А в выборе конкретных моделей - хлопковой рубашки или, к примеру, льняной - здесь у родителей должна быть полная свобода".

Общество Образование Правительство Минпромторг Школьная форма
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