Аналитики МВФ указывают, что профицит счета текущих операций Китая в прошлом году упал почти на процентный пункт - до 0,4 процента от ВВП. Ожидается, что в текущем году он сохранится на уровне 0,5 процента ВВП. "Китай добился прогресса в повышении гибкости обменного курса, и мы поддерживаем КНР в дальнейшем повышении этого параметра", - сообщили в МВФ. Это мнение согласуется с режимом обменного курса в стране и является подтверждением усилий Пекина в продвижении рыночного курса валют на протяжении многих лет.

В Пекине всегда подчеркивали, что гибкий обменный курс играет роль "автоматического стабилизатора" для макроэкономической корректировки и регулирования платежного баланса. Будучи второй по величине экономикой в мире, Китай всегда выполнял взятые на себя на саммитах G20 обязательства по вопросам обменного курса. В КНР стабильно выступают против участия в конкурентной девальвации, не используют и не будут использовать обменный курс в качестве инструмента для разрешения торговых споров.

В последнее время курс юаня в определенной степени снизился, что стало следствием рыночного спроса и предложения. Торговые трения, спровоцированные Соединенными Штатами в глобальном масштабе, усугубили обеспокоенность рынка и стремление к уходу от возможных рисков. В ходе китайско-американских торгово-экономических консультаций за прошедший год с лишним США неоднократно нарушали обещания и угрожали повысить пошлины на товары, экспортируемые из Китая в Соединенные Штаты, что значительно влияло на ожидания рынка. Недавнее обесценивание юаня по отношению к доллару США, как указал британский "Экономист", является естественной реакцией рынка на решение Вашингтона о повышении пошлин. Министерство финансов США охарактеризовало снижение курса как "манипулирование", которое бросает тень на профессионализм в использовании политических средств.

После опубликования официального отчета МВФ, некоторые американские эксперты заявили: исследование подтвердило, что Китай не манипулирует обменным курсом. США злоупотребили своей сильной позицией в международной финансовой и торговой системе и безответственно приняли торговые и финансовые меры в адрес Китая.

Однако, некоторые американцы, глядящие на ситуацию однобоко и уверенные в правоте своих протекционистских воззрений, закрывают глаза на авторитетную оценку МВФ и игнорируют многосторонние правила и глобальный консенсус. Они чернят Китай, создавая неопределенность в мировой экономике. Лишь внимательное изучение отчета МВФ, объективное и профессиональное отношение к вопросу обменного курса китайского юаня поможет как можно скорее вернуться к верному пути решения проблем.