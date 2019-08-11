"Локомотив" разгромил "Урал" и поднялся на второе место в РПЛ

Московский "Локомотив" вышел на второе место в таблице Премьер-лиги. В матче пятого тура "красно-зеленые" разгромили на своем поле "Урал" - 4:0.

В прошлом туре "Локомотив" вырвал победу у "Крыльев Советов" (2:1), забив решающий мяч в компенсированное время. При этом игру команда Юрия Семина показала не самую выдающуюся. Зато она взяла три очка и подтянулась к группе лидеров.

"Возможно, мы пока не набрали ту форму, которая у нас была весной, но самое главное - три очка. Как знать, может матч с "Крыльями" воодушевит ребят и они, наконец, разыграются", - отметил после встречи в Самаре Семин.

То ли действительно та победа над "Крыльями" так повлияла на "Локомотив", то ли просто "Урал" был так плох, но вчера москвичи провели почти идеальную игру. В каждом из таймов "красно-зеленые" забили по два мяча. Отличились Федор Смолов, Рифат Жемалетдинов, Гжегож Крыховяк и Алексей Миранчук.

Впрочем, по словам Семина, матч с "Уралом" получился непростым. Юрий Павлович назвал победу "Локомотива" заслуженной, но при этом пожурил своих футболистов за слабую реализацию.

"В целом, мне понравилась наша игра. Хотя нужно реализовать моменты. В других матчах такая расточительность может привести к потере очков", - полагает Семин. "По ходу встречи у меня были опасения за результат, потому что "Урал" умеет неплохо атаковать. Лучший игрок? Вся команда".

Благодаря победе "Локомотив" с десятью очками поднялся на второе место. Отставание от лидера чемпионата "Зенита" составляет три балла.