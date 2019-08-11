Медведев станет первой ракеткой России

Первый в истории российский полуфинал турнира серии "Мастерс" увидели зрители в Монреале. Восьмой сеяный Даниил Медведев менее чем за полтора часа обыграл шестую ракетку соревнований Карена Хачанова - 6:1, 7:6 (8:6).

Благодаря этому успеху Медведев получил право сразиться за титул против Рафаэля Надаля. Легендарный испанец свой полуфинал выиграл без борьбы - его оппонент француз Гаэль Монфис снялся из-за травмы лодыжки.

Поединок Медведева и Надаля состоялся в воскресенье глубокой ночью уже после подписания этого номера "РГ" в печать, однако независимо от его результата уже сегодня Даниил обойдет в обновленном рейтинге ATP Карена Хачанова и станет первой ракеткой России.

Любопытно, что Хачанов долгое время удерживал звание лучшего теннисиста страны, а этом году вошел в мировой топ-10. Но Медведев прогрессирует еще быстрее Карена.