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11.08.2019 23:15
Рубрика: Спорт

"Локо" берет след

Москвичи разгромили "Урал" и продолжают погоню за лидером чемпионата "Зенитом"
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 176(7934)
Вице-чемпион России "Локомотив" одержал вторую победу подряд в Премьер-лиге. В матче пятого тура "красно-зеленые" разгромили на своем поле "Урал" - 4:0.
После небольшой пробуксовки в первых турах "Локомотив" потихоньку набирает форму. Фото: РИА Новости После небольшой пробуксовки в первых турах "Локомотив" потихоньку набирает форму. Фото: РИА Новости
После небольшой пробуксовки в первых турах "Локомотив" потихоньку набирает форму. Фото: РИА Новости

Пути этих команд в последнее время пересекаются так часто, что их противостояние можно назвать принципиальным. Помимо встреч в чемпионате "Локомотив" с "Уралом" дважды за предыдущие два года встречались в финале Кубка страны. Оба раза успех праздновали москвичи, причем первая игра больше запомнилась массовой дракой с участием футболистов.

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Казалось, что и на этот раз "Урал" как минимум поборется за очки. Команда Дмитрия Парфенова неплохо стартовала в сезоне и даже в какой-то момент шла первой. Да и футбол она показывала весьма симпатичный.

Однако к выезду в Черкизово уральцы оказались не готовы. "Локомотив" с первых минут прижал соперника к воротам и создавал один момент за другим. Гостям еще повезло, что к перерыву счет был лишь 2:0 в пользу москвичей. "Красно-зеленые" упустили как минимум еще два шикарных шанса для взятия ворот.

Во второй половине Парфенов пытался что-то изменить, сделав замены. Но и они не помогли: уже в концовке "Локомотив" за две минуты забил еще два мяча и решил все вопросы.

Пожалуй, именно "Локомотив" является главным конкурентом "Зенита" в борьбе за первое место

Несмотря на крупную победу, главный тренер "железнодорожников" Юрий Семин остался недоволен действиями своей команды в отдельных эпизодах. Прежде всего - после того, как счет стал 2:0.

Фото: EPA
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- Нужно реализовывать моменты. Неважно, сколько мы забили, надо и дальше прессинговать оппонента, давить. В других матчах такая расточительность может привести к потере очков. Да и сегодня по ходу встречи у меня были опасения за результат. Если бы "Урал" при 2:0 забил один мяч, ребята наверняка занервничали бы. У нас пока нет умения добивать соперника, - отметил Семин.

По мнению рулевого "Локомотива", перед стартом команды в Лиге чемпионов команде нужно усиление. Но когда оно будет - Семин пока затрудняется сказать. При этом специалист сразу опроверг появившиеся ранее в СМИ сообщения о возможном переходе к столичный клуб известного французского полузащитника Франка Рибери.

- Рибери у нас не будет. Я не верю в сказки, - был категоричен Юрий Павлович. - Что касается трансферов, то у нас только два нападающих. Нам нужно усиление на этой позиции. Но когда оно будет - я не знаю.

"Локомотив" вновь сократил отставание от "Зенита" до трех очков. Пожалуй, именно "железнодорожники" на данный момент могут составить реальную конкуренцию питерцам в битве за чемпионство. Тем более что остальные фавориты продолжают оступаться на ровном месте.

К примеру, столичные армейцы так и не смогли победить на своем поле дебютанта высшего дивизиона "Сочи". Встреча на Песчаной завершилась со счетом 0:0.

За весь матч ЦСКА создал лишь один опасный момент у ворот Сослана Джанаева, когда Никола Влашич пробил мимо ворот из выгодной позиции. Ну а сочинцы вполне могли рассчитывать на победу, если бы не слабая реализация. Один Дмитрий Полоз мог дважды отличиться, но бил выше ворот. Впрочем, выездная ничья с одним из фаворитов Премьер-лиги - неплохой результат для футболистов Точилина.

Добавим, что в воскресенье в чемпионате состоялась еще одна игра, в которой "Ахмат" принимал "Спартак". Результат матча в Грозном стал известен после подписания номера "РГ" в печать. Ну а закроют программу пятого тура в понедельник "Ростов" и "Крылья Советов".

Статистика

"Оренбург" - "Тамбов" - 2:2

Голы: Фамейе, 74, 78 - Гогуа, 26, Мамтов, 68.

"Краснодар" - "Рубин" - 1:0

Гол: Игнатьев, 17.

"Динамо" - "Зенит" - 0:2

Голы: Дзюба, 10, Оздоев, 88.

"Арсенал" - "Уфа" - 1:0

Гол: Альварес, 28.

"Локомотив" - "Урал" - 4:0

Голы: Смолов, 17, Жемалетдинов, 28, Крыховяк, 76, Ал. Миранчук, 78.

ЦСКА - "Сочи" - 0:0

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