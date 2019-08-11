Новости

Силы ПВО авиабазы Хмеймим отразили атаку ударных беспилотников 11.08.2019
В Черном море у побережья Кубани сгорело рыболовецкое судно 11.08.2019
Число жертв крупного ДТП в Подмосковье возросло до пяти человек 11.08.2019
Задержан активист митинга на проспекте Сахарова - фигурант "болотного дела" 11.08.2019
Под Волгоградом задержали сбежавших из психбольницы осужденных 11.08.2019
Первые дни августа в Москве стали самыми холодными за 69 лет 11.08.2019
Названы имена погибших при взрыве под Архангельском атомщиков 11.08.2019
Четыре человека погибли в результате ДТП в Подмосковье 11.08.2019
"Патриот" с автоматом против иномарок: выбираем конкурентов новому УАЗу 11.08.2019
В Севастополе байк-шоу в первый день посетили более 50 тысяч человек 11.08.2019
В Сарове объявлен траур по погибшим в Поморье сотрудникам ядерного центра 11.08.2019
В Подмосковье сфотографировали очень редкую "Волгу" 11.08.2019
Психолог назвала способы преодоления кризиса среднего возраста 11.08.2019
Названо число пострадавших при взрывах на военном складе под Ачинском 11.08.2019
Суд Панамы признал Мартинелли невиновным в шпионаже и растрате 11.08.2019
На трассе в Татарстане произошла утечка опасного вещества 11.08.2019
Над ДНР сбили украинский беспилотник с гранатой 11.08.2019
В Ростове перевернулся многотонный цементовоз 11.08.2019
Сербия предоставила гражданство экс-премьеру Таиланда 11.08.2019
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам 11.08.2019
В ГД оценили слова немецкого политолога о вступлении Украины в ЕС 11.08.2019
В Мадриде запретили торговать на улице 11.08.2019
В ДТП погибла известная украинская балерина 11.08.2019
Новый фильм Тарантино установил в России рекорд 11.08.2019
В Иерусалиме на Храмовой горе пострадали более 60 человек 11.08.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Туристы смогут экономить за границей на расчетах по картам
Туристы смогут экономить за границей на расчетах по картам
Как избежать мошенничества с жильем
Как избежать мошенничества с жильем
Что делать, если купленная машина оказалась в залоге
Что делать, если купленная машина оказалась в залоге
11.08.2019 23:25
Рубрика: Спорт

На персидском ковре - в Токио

Мужская сборная России обыграла Иран и пробилась на Олимпиаду-2020
Текст: Илья Зубко
Российская газета - Столичный выпуск № 176(7934)
Российский волейбол вновь будет представлен в полном объеме на летних Олимпийских играх. Вслед за женской сборной путевку на Игры в Токио заработали и мужчины. В воскресенье команда Туомаса Саммелвуо в рамках домашнего квалификационного турнира обыграла Иран - 3:0 (25:19, 25:23, 25:23) и заняла первое место в группе.
Диагональный Виктор Полетаев (номер 15) стал самым результативным игроком сборной России. Фото: РИА Новости Диагональный Виктор Полетаев (номер 15) стал самым результативным игроком сборной России. Фото: РИА Новости
Диагональный Виктор Полетаев (номер 15) стал самым результативным игроком сборной России. Фото: РИА Новости

Это был не последний шанс отобраться на Олимпиаду-2020, но вряд ли кто-то хотел доводить дело до нервотрепки и впрыгивать в последний вагон. Благо условия для выполнения "норматива" были вполне сносными - выиграть мини-турнир с участием четырех сборных. Из них соперником равного уровня для россиян была только одна команда - Иран. Поединки против Мексики и Кубы на этом фоне выглядели скорее разогревочными. А тот факт, что турнир проходил в Санкт-Петербурге, только добавлял нашей сборной шансов.

Фото: РИА Новости.
Российские волейболистки победили кореянок и завоевали путевку на ОИ-2020

Под олимпийскую квалификацию тренерский штаб собрал всех сильнейших. И к молодым ребятам, которые потихоньку осваиваются на первых ролях, в Питере добавились и опытные люди, бравшие "золото" Игр в Лондоне, - диагональный Максим Михайлов, связующий Александр Бутько, а также блокирующие Дмитрий Мусэрский и Артем Вольвич.

Как и предполагалось, стартовая игра против Мексики проблем россиянам не доставила ввиду очевидной разницы в классе. И счет каждой из трех партий говорит о многом - 3:0 (25:15, 25:11, 25:17). Дальше команду ждала Куба. В теории эта сборная могла бы претендовать очень на многое, но талантливейшие игроки с острова Свободы выступают за кого угодно, только не за свою родину. Но и в далеко не сильнейшем своем составе кубинцы могут доставить проблемы. В этом убедился и Иран, который смог победить только в пяти партиях. Российская сборная такого оппонентам не позволила, но во втором и третьем сете столкнулась с серьезными проблемами. К счастью, решаемыми. И довела дело до победы - 3:0 (25:18, 26:24, 27:25).

Ну и, наконец, в воскресенье сборную ждал самый главный матч. Здесь все началось неплохо, и первую партию россияне взяли достаточно уверенно - 25:19. А вот второй сет дался куда сложнее. Здесь игра уже шла очко в очко, но концовка осталась за хозяевами паркета - 25:23. Наконец, третья партия изначально шла по российскому сценарию, но, поведя в четыре очка, наши то ли слишком рано поверили, что соперник сломался, либо просто чуть расслабились. Как результат - Иран мгновенно перехватил инициативу и вышел вперед. Пришлось отыгрываться уже россиянам. Нервная концовка опять получилась в пользу сборной России. А последнее слово осталось за судьей - главный тренер иранцев Игор Колакович взял челлендж, надеясь, что в решающей атаке его команды было касание блока. Но видеоповтор четко показал, что мяч улетел от сетки в аут - 25:23 - и сборная России может праздновать выход на Олимпиаду.

В Москве стартовал ЧЕ по пляжному волейболу

Отметим, что смена поколений в нашей волейбольной команде - уже свершившийся факт. Из чемпионов Лондона против Ирана весь матч отыграл только Александр Бутько. Мусэрский играл в первой половине, но набрал лишь три очка. Вольвич вышел на замену по ходу второго сета и несколько раз действовал действительно здорово. Наконец, Максим Михайлов на площадке не появился. А самым результативным стал его коллега по амплуа Виктор Полетаев - 19 очков. Кажется, с кандидатурой основного диагонального вопросов нет. Подтвердили свой уровень и наши доигровщики. Егор Клюка принес команде 11 очков, а Дмитрий Волков - девять.

Кстати

Россияне Илья Лешуков - Константин Семенов завоевали "серебро" на чемпионате Европы по пляжному волейболу, который завершился в воскресенье в Москве. В финале они уступили норвежской команде Андерс Мол - Кристиан Сорум - 12:21, 18:21. На пути к главному матчу россияне одолели дуэты из Италии и Голландии.

Спорт Волейбол Олимпиада-2020
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В ГД оценили слова немецкого политолога о вступлении Украины в ЕС
Названо число пострадавших при взрывах на военном складе под Ачинском
Роскомнадзор потребовал от Google запретить рекламу незаконных акций в YouTube
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
Американские СМИ спрогнозировали результат войны США и России на море