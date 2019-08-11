Российский волейбол вновь будет представлен в полном объеме на летних Олимпийских играх. Вслед за женской сборной путевку на Игры в Токио заработали и мужчины. В воскресенье команда Туомаса Саммелвуо в рамках домашнего квалификационного турнира обыграла Иран - 3:0 (25:19, 25:23, 25:23) и заняла первое место в группе.

Это был не последний шанс отобраться на Олимпиаду-2020, но вряд ли кто-то хотел доводить дело до нервотрепки и впрыгивать в последний вагон. Благо условия для выполнения "норматива" были вполне сносными - выиграть мини-турнир с участием четырех сборных. Из них соперником равного уровня для россиян была только одна команда - Иран. Поединки против Мексики и Кубы на этом фоне выглядели скорее разогревочными. А тот факт, что турнир проходил в Санкт-Петербурге, только добавлял нашей сборной шансов.

Под олимпийскую квалификацию тренерский штаб собрал всех сильнейших. И к молодым ребятам, которые потихоньку осваиваются на первых ролях, в Питере добавились и опытные люди, бравшие "золото" Игр в Лондоне, - диагональный Максим Михайлов, связующий Александр Бутько, а также блокирующие Дмитрий Мусэрский и Артем Вольвич.

Как и предполагалось, стартовая игра против Мексики проблем россиянам не доставила ввиду очевидной разницы в классе. И счет каждой из трех партий говорит о многом - 3:0 (25:15, 25:11, 25:17). Дальше команду ждала Куба. В теории эта сборная могла бы претендовать очень на многое, но талантливейшие игроки с острова Свободы выступают за кого угодно, только не за свою родину. Но и в далеко не сильнейшем своем составе кубинцы могут доставить проблемы. В этом убедился и Иран, который смог победить только в пяти партиях. Российская сборная такого оппонентам не позволила, но во втором и третьем сете столкнулась с серьезными проблемами. К счастью, решаемыми. И довела дело до победы - 3:0 (25:18, 26:24, 27:25).

Ну и, наконец, в воскресенье сборную ждал самый главный матч. Здесь все началось неплохо, и первую партию россияне взяли достаточно уверенно - 25:19. А вот второй сет дался куда сложнее. Здесь игра уже шла очко в очко, но концовка осталась за хозяевами паркета - 25:23. Наконец, третья партия изначально шла по российскому сценарию, но, поведя в четыре очка, наши то ли слишком рано поверили, что соперник сломался, либо просто чуть расслабились. Как результат - Иран мгновенно перехватил инициативу и вышел вперед. Пришлось отыгрываться уже россиянам. Нервная концовка опять получилась в пользу сборной России. А последнее слово осталось за судьей - главный тренер иранцев Игор Колакович взял челлендж, надеясь, что в решающей атаке его команды было касание блока. Но видеоповтор четко показал, что мяч улетел от сетки в аут - 25:23 - и сборная России может праздновать выход на Олимпиаду.

Отметим, что смена поколений в нашей волейбольной команде - уже свершившийся факт. Из чемпионов Лондона против Ирана весь матч отыграл только Александр Бутько. Мусэрский играл в первой половине, но набрал лишь три очка. Вольвич вышел на замену по ходу второго сета и несколько раз действовал действительно здорово. Наконец, Максим Михайлов на площадке не появился. А самым результативным стал его коллега по амплуа Виктор Полетаев - 19 очков. Кажется, с кандидатурой основного диагонального вопросов нет. Подтвердили свой уровень и наши доигровщики. Егор Клюка принес команде 11 очков, а Дмитрий Волков - девять.

Кстати

Россияне Илья Лешуков - Константин Семенов завоевали "серебро" на чемпионате Европы по пляжному волейболу, который завершился в воскресенье в Москве. В финале они уступили норвежской команде Андерс Мол - Кристиан Сорум - 12:21, 18:21. На пути к главному матчу россияне одолели дуэты из Италии и Голландии.