Около 23 тысяч мусульман из России встретили Курбан-байрам в Мекке

Мусульмане России отмечают один из своих главных праздников - жертвоприношения, или Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски). В этом году десятый месяц и день зуль-хиджжа (исламского лунного календаря) выпал на 11 августа. Еще одна знаковая черта Курбан-байрама - он знаменует собой окончание хаджа, паломничества мусульман всего мира в Мекку (Саудовская Аравия). Поэтому наступивший праздник - кульминация хаджа, который заканчивается через 70 дней после Ураза-байрама. В Москве главная праздничная служба в честь окончания хаджа и наступления праздника Курбан-байрам прошла в Соборной мечети. Каждый год она собирает свыше 230 тысяч верующих.

Почти во всех регионах Северного Кавказа и Южного федерального округа, в Татарстане и Башкортостане Курбан-байрам - 11 и 12 августа - объявлены нерабочими днями, а в Чечне празднование и вовсе будет четырехдневным - с 11 по 14 августа. При этом, по данным Совета муфтиев РФ, почти 23 тысячи мусульман из 60 регионов страны встретили праздник в Саудовской Аравии - в паломническом туре по святым местам в Мекке.

Главная традиция праздника - забой жертвенного животного, как правило, барана, в память о том, как пророк Ибрахим (в библейской транскрипции - Авраам) готов был принести в жертву Богу своего сына, однако Всевышний послал Ибрахиму барана, которого тот и принес в жертву вместо сына.

- По традиции треть барана идет на праздничный стол, треть - родственникам и близким, а еще треть отдается нуждающимся и бедным, - говорит заместитель председателя Совета муфтиев РФ Рушан Аббясов. - Последнюю часть жертвующие оставляют в мечетях, а мы ее передаем малообеспеченным семьям и бедным.

В Москве и Подмосковье обряд жертвоприношения проходит на 13 подмосковных фермах и бойнях за чертой города. В Уфе жертвоприношения организованы на единой площадке, в Казани забойные цеха размещены в 19 точках, а власти Ингушетии, Чечни, Карачаево-Черкесии и Дагестана проводят в городах и больших населенных пунктах республик ярмарки, где можно купить жертвенных животных по ценам на 15 процентов ниже рыночных. В большинстве регионов России, где живут мусульмане, празднования Курбан-байрама продолжатся до 14 августа.

Справка "РГ"

Слово "курбан" происходит от арабского корня КРБ. Он означает приближение. Поэтому считается, что сутью Курбан-байрама является не столько жертвоприношение - это ритуал, сколько "приближение к Аллаху" посредством обряда. Оно достигается через трапезу после жертвоприношения. На трапезу приглашают как можно больше людей, в первую очередь бедных.