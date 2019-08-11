В колледжах и техникумах должен серьезно обновиться перечень профессий и специальностей. Какие из них исчезнут, а какие - появятся, "Российской газете" рассказала министр просвещения Ольга Васильева.

- Ольга Юрьевна, какие профессии или специальности исчезнут?

Ольга Васильева: С первого сентября 2020 года планируем исключить почти 100 позиций из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования (СПО). Почему?

Мы точно знаем, что за прошедшие 5 лет на них никто или почти никто не поступал. Некоторые устарели содержательно, другие профессии - в принципе исчезают. Третьи - изменились так, что необходимые навыки можно получить на краткосрочных курсах. При этом, конечно, человек всегда может продолжить обучение, повышая свою квалификацию. Что это за профессии? Например "изготовитель эмалированной посуды", "сушильщик в бумажном производстве", "ткач", "вышивальщица", "сборщик изделий электронной техники"... Или радиооператор - это профессия тоже устарела технологически. Вместо нее в перечень мы введем, например, новую - "Монтажник оборудования мобильной связи".

- Какие еще профессии или специальности появятся?

Ольга Васильева: Среди ближайших или уже состоявшихся обновлений такие специальности, как "Техническое обслуживание и ремонт биотехнических медицинских аппаратов и систем", "аддитивные технологии" - то есть технологии с использованием 3D-печати.

Плюс "мехатроника и мобильная робототехника", "графический дизайн". И еще очень интересная специальность, которая уже сейчас пользуется огромным спросом - "Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства".

По сути, это работа с промышленными роботами, их сборка, установка, запуск... Уже сейчас по этому перспективному направлению в России учатся 360 студентов в 10 колледжах, расположенных в 8 регионах.

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