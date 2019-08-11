Первый гол Шюррле за "Спартак" помог москвичам победить "Ахмат"

В одном из центральных матчей пятого тура Премьер-лиги "Спартак" обыграл в гостях "Ахмат" - 3:1. Первый мяч в составе "красно-белых" провел чемпион мира-2013 Андре Шюррле.

На неделе спартаковцы провели весьма богатый на события поединок в Лиге Европы против швейцарского "Туна" (3:2). Поведя в счете 2:0, команда Олега Кононова слегка расслабилась и позволила сопернику вернуть интригу. Но гол Зелимхана Бакаева решил исход встречи в пользу российского клуба.

Как и с "Туном", "красно-белые" вновь достаточно быстро забили два мяча. Снова солировал Бакаев: десятый номер москвичей забил оба мяча своей команды в первом тайме. А во втором гол Шюррле утроил преимущество гостей. Несмотря на дефицит в три мяча, "Ахмат" не сдавался. И на 70-й минуте усилиями Аблайе Мбенге отквитал один гол. Но буквально через несколько мгновений хозяева остались в меньшинстве: за вторую желтую карточку был удален Мбенге.

"Спартак" выстоял и одержал важнейшую победу. Благодаря этому результату команда Кононова с восемью очками поднялась на восьмую строчку. Что касается грозненцев, то у них в активе шесть баллов и они идут десятыми в таблице.