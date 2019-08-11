Первый гол Шюррле за "Спартак" помог москвичам победить "Ахмат"

Новости

Силы ПВО авиабазы Хмеймим отразили атаку ударных беспилотников 11.08.2019
В Черном море у побережья Кубани сгорело рыболовецкое судно 11.08.2019
Число жертв крупного ДТП в Подмосковье возросло до пяти человек 11.08.2019
Задержан активист митинга на проспекте Сахарова - фигурант "болотного дела" 11.08.2019
Под Волгоградом задержали сбежавших из психбольницы осужденных 11.08.2019
Первые дни августа в Москве стали самыми холодными за 69 лет 11.08.2019
Названы имена погибших при взрыве под Архангельском атомщиков 11.08.2019
Четыре человека погибли в результате ДТП в Подмосковье 11.08.2019
"Патриот" с автоматом против иномарок: выбираем конкурентов новому УАЗу 11.08.2019
В Севастополе байк-шоу в первый день посетили более 50 тысяч человек 11.08.2019
В Сарове объявлен траур по погибшим в Поморье сотрудникам ядерного центра 11.08.2019
В Подмосковье сфотографировали очень редкую "Волгу" 11.08.2019
Психолог назвала способы преодоления кризиса среднего возраста 11.08.2019
Названо число пострадавших при взрывах на военном складе под Ачинском 11.08.2019
Суд Панамы признал Мартинелли невиновным в шпионаже и растрате 11.08.2019
На трассе в Татарстане произошла утечка опасного вещества 11.08.2019
Над ДНР сбили украинский беспилотник с гранатой 11.08.2019
В Ростове перевернулся многотонный цементовоз 11.08.2019
Сербия предоставила гражданство экс-премьеру Таиланда 11.08.2019
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам 11.08.2019
В ГД оценили слова немецкого политолога о вступлении Украины в ЕС 11.08.2019
В Мадриде запретили торговать на улице 11.08.2019
В ДТП погибла известная украинская балерина 11.08.2019
Новый фильм Тарантино установил в России рекорд 11.08.2019
В Иерусалиме на Храмовой горе пострадали более 60 человек 11.08.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Туристы смогут экономить за границей на расчетах по картам
Туристы смогут экономить за границей на расчетах по картам
Как избежать мошенничества с жильем
Как избежать мошенничества с жильем
Что делать, если купленная машина оказалась в залоге
Что делать, если купленная машина оказалась в залоге
11.08.2019 23:48
Рубрика: Спорт

Первый гол Шюррле за "Спартак" помог москвичам победить "Ахмат"

Текст: Артур Нанян
В одном из центральных матчей пятого тура Премьер-лиги "Спартак" обыграл в гостях "Ахмат" - 3:1. Первый мяч в составе "красно-белых" провел чемпион мира-2013 Андре Шюррле.
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

На неделе спартаковцы провели весьма богатый на события поединок в Лиге Европы против швейцарского "Туна" (3:2). Поведя в счете 2:0, команда Олега Кононова слегка расслабилась и позволила сопернику вернуть интригу. Но гол Зелимхана Бакаева решил исход встречи в пользу российского клуба.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
"Локомотив" разгромил "Урал" и поднялся на второе место в РПЛ

Как и с "Туном", "красно-белые" вновь достаточно быстро забили два мяча. Снова солировал Бакаев: десятый номер москвичей забил оба мяча своей команды в первом тайме. А во втором гол Шюррле утроил преимущество гостей. Несмотря на дефицит в три мяча, "Ахмат" не сдавался. И на 70-й минуте усилиями Аблайе Мбенге отквитал один гол. Но буквально через несколько мгновений хозяева остались в меньшинстве: за вторую желтую карточку был удален Мбенге.

"Спартак" выстоял и одержал важнейшую победу. Благодаря этому результату команда Кононова с восемью очками поднялась на восьмую строчку. Что касается грозненцев, то у них в активе шесть баллов и они идут десятыми в таблице.

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак" Спортивные организации Футбольные клубы "Ахмат" Чемпионат России по футболу 2019/2020
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В ГД оценили слова немецкого политолога о вступлении Украины в ЕС
Названо число пострадавших при взрывах на военном складе под Ачинском
Роскомнадзор потребовал от Google запретить рекламу незаконных акций в YouTube
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
Американские СМИ спрогнозировали результат войны США и России на море