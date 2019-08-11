В пятом туре российской Премьер-лиги (РПЛ) хватало ярких моментов. Но главным событием, безусловно, стало принципиальное противостояние между "Динамо" и "Зенитом", которое впервые состоялось на новом стадионе "бело-голубых" в Петровском парке. Сильнее оказались гости - 2:0.

За полчаса до начала встречи на новеньком табло динамовской арены крутили ролик с презентации новичка команды Максимилиана Филиппа. Немец говорил о том, как он рад оказаться в таком клубе, и о том, что знает, кто такой Лев Яшин. А закончил Филипп свой спич следующей фразой: "Мы должны каждый год выступать в еврокубках. Это как минимум".

Сложно сказать, удастся ли динамовцам добиться этой цели. Скорее нет, чем да. Хотя казалось, что наконец у клуба стало все потихоньку налаживаться. Остался на своем посту главный тренер Дмитрий Хохлов, команда усилилась, состоялся окончательный переезд на новый стадион. Но результата как не было, так и нет.

Пожалуй, арена в Петровском парке - единственное, что радует при упоминании "Динамо". Несмотря на то что на ней уже состоялось три матча, к стадиону до сих пор все привыкают. Касается это не только журналистов и болельщиков, но и стюардов. Далеко не все из них могут подсказать верную дорогу к стадиону. Впрочем, это дело наживное.

Сама арена огромна, но изнутри все компактно из-за того, что трибуны максимально близко к полю. По газону тоже никаких вопросов - он идеален. Остается только, чтобы команда выигрывала. И вот с этим пока проблемы.

А ведь болельщики были настроены оптимистично. При входе на трибуну молодые парни в динамовских футболках увидели бывшего форварда москвичей и "Зенита" Александра Кержакова, который выступал на этом матче в качестве эксперта на телевидении. "Саш, мы выиграем! 3:0!" - кричали бывшему бомбардиру российской сборной, поигравшему и за "Динамо", и за "Зенит". Тот лишь многозначительно улыбнулся.

Несмотря на, в общем-то, неплохую поддержку динамовских болельщиков, не покидало ощущение, что матч проходил в Санкт-Петербурге. Внушительный десант из 2-3 тысяч человек на гостевом секторе всю игру пел, кричал и всячески гнал гостей вперед. "Зенит" поблагодарил за мощную поддержку двумя мячами, хотя мог бы забивать и больше. Разница в классе между командами сейчас видна невооруженным глазом, поэтому "сине-бело-голубые", не приложив сверхусилий, взяли свои три очка. Что, впрочем, не избавило футболистов "Зенита" от критики со стороны рулевого питерцев Сергея Семака.

"Зенит" играл с большим преимуществом, но в концовке "Динамо" могло вырвать ничью. Почему так получилось?

Сергей Семак: Матч был нервным, сложным. Соперник мог отыграться, потому что в наших действиях присутствовала некая нервозность. Хорошо, что забили второй мяч и решили все вопросы.

"Динамо" сильно поменялось по сравнению с прошлым сезоном?

Сергей Семак: Да, значительно. У них организованная команда. В этом сезоне она действует более агрессивно. В атаке появились новые исполнители, но им нужно время. Как я уже сказал, нам пришлось очень непросто. И тем ценнее эти три очка.

Что вам не понравилось в игре своей команды?

Сергей Семак: В первом тайме было много технического брака. Плохо выходили из обороны. Сложно сказать, с чем это связано. После перерыва ошибок было меньше, хотя соперник все равно мог сравнять счет.

Что с Дриусси? Почему он не вышел на второй тайм?

Сергей Семак: У него повреждение икроножной мышцы. Насколько это серьезно - узнаем после обследования. Дриусси надо сказать огромное спасибо, что он на протяжении длительного времени играет там, где нужно команде, а не где ему нравится больше всего. У нас универсальные футболисты. Тот же Сутормин во втором тайме вышел слева. И никаких проблем.

Насколько комфортно "Зенит" чувствует себя на первом месте?

Сергей Семак: Нам нравится лидировать. Любой команде хочется всегда побеждать, но это невозможно. В прошлом туре в матче с "Краснодаром" мы должны были выиграть. Жаль, не получилось. С другой стороны - я был доволен качеством нашего футбола. А это очень важно.

Почему Малком второй матч подряд остается на скамейке?

Сергей Семак: Ему нужно набрать физические кондиции, адаптироваться к новым условиям. Только после этого он получит игровую практику и выйдет на свой высокий уровень. Будем смотреть, кто и насколько готов, чтобы определяться с составом в дальнейшем.

Отдельно стоит отметить Артема Дзюбу. Не секрет, что после домашнего чемпионата именно он - самый популярный наш футболист. О чем говорить, если при объявлении состава "Зенита" болельщики "Динамо" освистали всех, кроме Артема? Его фамилию весь стадион встретил овацией.

Многие отмечают, что Дзюба заматерел не только на поле, но и за его пределами. И ведет себя Артем достойно. Так, в день матча он встретился с 22-летним болельщиком российской сборной Кириллом Шушкиным, страдающим неизлечимым генетическим заболеванием. Форвард подарил ему свою игровую майку с автографом и пригласил на матч, который стал знаковым для Артема. Открыв счет, Дзюба вошел в пятерку лучших бомбардиров в истории высшего российского дивизиона. Со 105 мячами он обогнал в этом списке бывшего нападающего "Спартака" Романа Павлюченко. От рекордсмена Олега Веретенникова футболиста "Зенита" отделяют 38 голов.

- Дзюба - наш лидер. Как на поле, так и в раздевалке он играет огромную роль, - отметил капитан питерской команды Бранислав Иванович. - Сегодня он забил классный гол, здорово завершив атаку. Надеюсь, он продолжит в том же духе. Как и Азмун.

В последнее время в кулуарах все чаще говорят об отставке Дмитрия Хохлова. Не исключено, что уже в ближайшее время у "Динамо" будет новый тренер

В отличие от "Зенита" у динамовцев нет забивного форварда. Пожалуй, это одна из главных проблем "бело-голубых". Решится ли она с покупками Максимилиана Филиппа и Клинтона Н Жи - большой вопрос. К слову, в летнее межсезонье московский клуб приобрел десять футболистов общей стоимостью 33 миллиона евро. Но Дмитрий Хохлов считает, что этого недостаточно.

- Мы будем выстраивать игру, когда закроем некоторые позиции. Нам нужно доукомплектовать команду, - заявил главный тренер "Динамо". - Что касается сегодняшнего матча, то все решил класс исполнителей у "Зенита". Он, несомненно, выше. Да, у нас были моменты, но в завершении мы неправильно разбегались, не заполняли зоны. Нам не хватает агрессии впереди. У нас нет в штрафной человека, который способен принять мяч, обыграться с партнером или сам решить эпизод.

Между тем не исключено, что уже в ближайшее время у "Динамо" произойдут перестановки на тренерской скамье. Не утихают разговоры о возможном назначении Курбана Бердыева, летом покинувшего "Рубин". Определенный кредит доверия со стороны руководства "бело-голубых" у Хохлова есть. Но все же если команда будет и дальше играть так, как на старте сезона, у нее может появиться новый наставник.

Тем временем гонку за "Зенитом" продолжает "Краснодар". В промежутке между двумя матчами с "Порту" в квалификации Лиги чемпионов "быки" обыграли на своем поле "Рубин" - 1:0.

Несмотря на предстоящий вояж в Португалию, тренерский штаб краснодарцев выставил против казанцев оптимальный состав. Разве что остался вне заявки Ари, который из-за травмы бедра пропустит ответную встречу с "Порту".

Открыв счет уже на 17-й минуте усилиями Ивана Игнатьева и владея громадным преимуществом, хозяева рассчитывали спокойно довести дело до победы. Но уже в конце первого тайма арбитр Сергей Лапочкин удалил полузащитника "Краснодара" Юнеса Намли.

Впрочем, численное превосходство не принесло "Рубину" никаких дивидендов. Вообще после ярких стартовых трех туров, в которых команда Романа Шаронова набрала семь очков, у нее наступил небольшой спад. И поражения от ЦСКА, а теперь от "Краснодара" - тому подтверждение.

- Они ничего не создали у наших ворот. Только верховые забросы и все. Ничего сложного, - признался голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов. - Понятно, нам пришлось тяжело после удаления, мы вдесятером провели целый тайм. Но "Рубин" провел не лучший матч. Так что мы заслуженно победили.

В свою очередь главный тренер "Рубина" Эдуардо Докампо - формально "рулит" казанцами он, поскольку у Шаронова нет нужной лицензии - объяснил последние неудачи своей команды невезением.

- Мы всегда пытаемся играть первым номером. Так было с ЦСКА, и вот сейчас с "Краснодаром". Может, сегодня "Рубин" не создал столько моментов, сколько неделю назад, но мы не заслуживали поражения, - уверен Докампо. - Мы пропустили гол из-за собственной ошибки. После удаления хозяева чуть подсели, и ребята могли воспользоваться этим шансом. Жаль, что нам не повезло.

Накануне в Премьер-лиге состоялось еще несколько поединков. Результаты игр "Локомотив" - "Урал", ЦСКА - "Сочи" и "Ахмат" - "Спартак" стали известны после подписания номера "РГ" в печать. Ну а закроют программу пятого тура сегодня "Ростов" и "Крылья Советов".

Статистика

"Оренбург" - "Тамбов" - 2:2

Голы: Фамейе, 74, 78 - Гогуа, 26, Мамтов, 68.

"Краснодар" - "Рубин" - 1:0

Гол: Игнатьев, 17.

"Динамо" - "Зенит" - 0:2

Голы: Дзюба, 10, Оздоев, 88.

"Арсенал" - "Уфа" - 1:0

Голы: Альварес, 28.