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11.08.2019 16:54
Рубрика: В мире

Посол США пригрозил выводом американских войск из Германии

Текст: Евгений Шестаков
Посол США в Германии Ричард Гренелл оказался в центре скандала после того, как ретранслировал и по-своему растолковал очередное "антинемецкое" заявление главы Белого дома.
Фото: Денис Асланов / РИА Новости Фото: Денис Асланов / РИА Новости
Фото: Денис Асланов / РИА Новости
Фото: Evan Vucci/ AP
Трамп назвал сумасшедшим демократа Байдена

Собственно, ничего нового Дональд Трамп на пресс-конференции не сказал: его недовольство тем, что Берлин отказывается платить два процента от ВВП на нужды Североатлантического альянса, и так было хорошо известно. Однако в преддверии намеченного на начало сентября визита в Польшу и Данию американский президент похвалил Варшаву за то, что она готова реализовать многомиллиардный проект по размещению на своей территории военнослужащих США за собственные деньги. Эту сделку Трамп поставил в пример прежним "глупым сделкам Вашингтона с остальными странами, стремящимися использовать его в своих целях". Тот факт, что переброска американского контингента в Польшу станет, по словам председателя Мюнхенской конференции Вольфганга Ишингера, нарушением Основополагающего акта НАТО, Трампа ничуть не смущает. Американского президента вообще не слишком волнует выполнение международных договоров, которые не были заключены им лично. Хотя глава Белого дома не сказал ни да ни нет по поводу возможной переброски американских военнослужащих США из Германии в Польшу, американский посол в Берлине Ричард Гренелл растолковал неразумным немцам, чем так недовольны в Вашингтоне. "Поистине унизительно ждать, что налогоплательщики США будут по-прежнему оплачивать пребывание 50 тысяч американцев в Германии, а немцы будут использовать торговый профицит для собственных нужд", - цитирует дипломата "Шпигель".

Однако официальные лица в Берлине провокационное заявление посла Гренелла решили не заметить и отказались его комментировать. Тем не менее, замечает "Шпигель", взятый Берлином курс на отказ от каких-либо совместных операций с США не дает надежды Белому дому на немецкую уступчивость. В команде канцлера Германии Ангелы Меркель формально не требуют вывода с территории страны американских войск, но ничего не делают для того, чтобы их удержать. Даже пообещав Вашингтону увеличить расходы на натовские нужды, в Берлине подошли к этому вопросу рационально - согласились поднять расходы на оборону до 1,37 процента в следующем году и при этом планируют сократить их до 1,24 процента к 2023 году.

Германия и Франция отвергли призыв Трампа принять участие в военной миссии США для защиты торговых путей в Ормузском проливе. По мнению "Шпигеля", неизвестно, станет ли Берлин участвовать в такого рода миссии, если она будет носить общеевропейский характер. Но под американским флагом немцы делать этого точно не станут.

Германия ответила на попытки давления со стороны США

Отказ Германии увеличивать расходы на НАТО не в последнюю очередь связан с тем, что эта организация в значительной степени управляется и финансируется из Вашингтона. Но если в 2003 году, когда Германия отказалась воевать против Ирака, она, как утверждает "Шпигель", действовала в отношении США под мягким девизом "мы больше не будем участвовать во всем, что вы требуете", то с приходом Трампа позиция Берлина окончательно стала непримиримой: "мы будем участвовать только там, где не участвуете вы".

Так что желание президента США перебросить американский контингент из "скупой", недоброжелательно настроенной к нему Германии в готовую щедро платить за американскую защиту и не задавать лишних вопросов Польшу объяснимо. Правда, нет ясности, заберет ли в этом случае Пентагон расположенный на территории ФРГ американский ядерный арсенал. В ходе предвыборной кампании Трамп, обращаясь к европейским союзникам Америки, заявлял: "Либо они нам выплатят все, что недоплатили раньше, либо пусть убираются". Однако может так сложиться, что с прежних насиженных мест в Старом Свете убираться придется американским военнослужащим. Словом, своими заявлениями о выводе американских войск посол США в Германии Ричард Гренелл поступил как герой известной русской поговорки, который пытался "испугать ежа иголками".

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