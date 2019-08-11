Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам.

"Один из главных и особо почитаемых последователями ислама праздник знаменует окончание паломничества к святым местам, служит единению людей, укреплению непреходящих ценностей любви, добра и милосердия. Отрадно, что российские мусульмане бережно хранят богатейшее культурное, духовное наследие своих отцов и дедов, воспитывают в подрастающем поколении уважение к истории, традициям и обычаям предков", - говорится в телеграмме президента, которая опубликована на сайте Кремля.

Путин заявил, что жизнь мусульманской общины наполнена благими делами и начинаниями: уделяется большое внимание реализации социальных, образовательных, просветительских инициатив.

"И конечно, ценен вклад мусульманских организаций в развитие плодотворного сотрудничества с государственными и общественными институтами, в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в нашей стране", - добавил президент.

Между тем

Маршруты наземного транспорта в Москве в районе станций метро "Проспект Мира", "Отрадное" и "Минская" изменились в связи с проведением мусульманского праздника Курбан-байрама. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Трамвай № 7 будет следовать от улицы Богородского до Каланчевской улицы, а трамвай № 50 - от проезда Энтузиастов до Каланчевской улицы. Кроме того, на участке "Метро "Новослободская" - "МИИТ" (по внутреннему кольцу) вместо трамвая № 50 будут ходить автобусы. Они поедут по маршруту от станции метро "Новослободская" по Сущевской и Тихвинской улицам, Минаевскому и Новосущевскому переулкам, улице Образцова, далее обратно через площадь Борьбы и Перуновский переулок к станции метро "Новослободская".

Автобус № 0 проследует от Рижского вокзала до Минаевского переулка, далее по маршруту трамвая № 9 до площади Тверская Застава. Также частично изменятся маршруты автобусов № 98 , № 803 и С6. Автобусы № 58, 103, 130, 187, 260, 908 могут следовать с увеличенными интервалами движения. Также в воскресенье не будет обслуживаться остановка "Метро "Сухаревская". Московский театр Олега Табакова" для автобусов А и Б (на внешней стороне Садового кольца).

Изменения будут действовать до окончания мероприятий. Москвичам рекомендуют заранее планировать маршрут.