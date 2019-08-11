Экипаж на 78-летней машине стал победителем ралли "Моторы войны"

В субботу вечером в лесу у села Ивановское (близ подмосковной Черноголовки) завершился VI Международный военно-патриотический слет военно-исторических клубов, ведущих технических музеев страны и крупнейших коллекционеров военной авто- и бронетехники.

Фактически это не слет, а масштабный фестиваль военной техники в Подмосковных лесах. "Моторы войны" проходят с 2011 года. Ежегодно, но в 2015-м был пропуск. Придумал и организовал шоу Вячеслав Лен - российский реставратор и коллекционер старинных автомобилей.

В этой сфере господствуют суровые законы: как в армии. Кто проявил инициативу, тот и исполнитель. В связи с чем, Лену пришлось первый фестиваль на 80% обеспечивать автораритетами из собственной коллекции.

Сегодня ситуация изменилась, Вячеслав Лен хоть и по-прежнему главный организатор, но львиная доля техника уже не его, а братьев по увлечению. В основном участвуют российские клубы и музеи, но часто приезжают и коллеги из Европы. На этот раз, правда, европейцев напугал метеопрогноз: на время шоу в Подмосковье обещали какой-то немыслимый ураган с ливнями. В Москве и по области даже прерывали вещание телеканалов: предупреждали о грядущем стихийном бедствии.

Наших погода не испугала: в подмосковный лес прибыли 60 бронеавтомобилей, танков, самоходок, мотоциклов, джипов и грузовиков производства СССР, США, Англии, Франции, Германии, Бельгии и Японии. Танки везли на эвакуаторах, колесная техника пришла своим ходом.

Метеосводки настоящих энтузиастов остановить не смогли. И по весьма уважительной причине. Главная изюминка трехдневного слета - ралли по пересеченной местности с преодолением естественных препятствий. Все по-взрослому и на войне как на войне. А во время войны (я говорю о настоящей войне, а не о компьютерных шутерах и симуляторах) дождь - не повод для невыполнения поставленные задачи.

Поэтому - вперед!

Небо уважает героев. Ураган обошел нас стороной.

Экипажи "Моторов войны" вышли на трассу. Дождь, грязь, бездорожье не напугали даже детей и женщин. Ралли состояло из двух этапов: 30 км по бездорожью в первой половине дня, и столько же после обеда. Участники заранее не знают маршрута: перед стартом каждому штурману члены судейской бригады вручают маршрутный лист-задание. Это не карта, а дюжина листов с указанием расстояния до контрольных точек, направление поворотов. Все! Выкручивайся как знаешь.

Баллы начисляют и списывают за своевременный проход упомянутых контрольных точек. Гнать не надо, средняя скорость в районе 10 км/ч. Ведь самой молодой машине 70 лет, а самой старой где-то под сотню. Важно пройти весь маршрут, проявить волю к победе и в обстановке реального лесного бездорожья проверить матчасть.

Машины энтузиасты не покупают на автосалонах. Большая часть из них была найдена в плохом состоянии, вплоть до плачевного. Восстановлена своими силами (практически у каждого клуба своя мастерская). Как вариант можно найти реставраторов-профи, но даже в этом случае надо лично участвовать в восстановлении: искать по всем мировым интернет-площадкам запчасти, ломать и заново ремонтировать. А главное - за рулем автомобильных раритетов сидят не какие-то специально обученные люди. В этом сообществе увлеченных людей принято водить самим. А лучше, взяв в кабину жену и детей.

Корреспондент "РГ" напросился в один из экипажей и честно выдержал четыре часа "гонки на выживание". Для полноты эксперимента меня даже оставили в лесу на одной из контрольных точек.

Насчет "выживания": это не преувеличение. Армейские грузовики застревали в непролазной грязи, фронтовые джипы ломались. Произошло одно ДТП: столкнулись две машины, но без пострадавших. Досталось только железу.

Кто-то в лесу заблудился, многие не прошли контрольные точки. Но в одном все участники были едины: удовольствие получили все. И просто колоссальное.

Победителем признан экипаж в составе Петра Иванова Петр и Владимира Черепанова. Они прошли трассу на армейском внедорожнике Bantam BRC 40. Этой машине 78 лет!

Конкретно

Итоги ралли "Моторы войны"

В зачете "Автомобили" приняло участие 23 экипажа. В их составе 9 женщин, из них 3 в качестве водителя;

2-ое место занял экипаж Филипп Бабич и Максим Зубарев на Horch 901 (1937 года выпуска);

3-е место - Дарья Петрушко и Дмитрий Берестень на Виллис МБ (1944 г.);

В зачете "Мотоциклы" победил Сергей Ламин на Гном-Рон АХ 750, (1938 г.).

Вторым на мотоцикле финишировал Вячеслав Шеянов на бельгийском TRICAR, 100 (1939 г.). Фактически это не совсем байк в современном понимании. Скорее - гибрид трицикла с легким грузовиком. Невероятно редкий экземпляр: таких в мире менее полудюжины.