Фестиваль "Сыр. Пир. Мир" собрал аншлаг в Подмосковье

Новости

Силы ПВО авиабазы Хмеймим отразили атаку ударных беспилотников 22:17
В Черном море у побережья Кубани сгорело рыболовецкое судно 21:50
Число жертв крупного ДТП в Подмосковье возросло до пяти человек 20:53
Задержан активист митинга на проспекте Сахарова - фигурант "болотного дела" 20:50
Под Волгоградом задержали сбежавших из психбольницы осужденных 20:25
Первые дни августа в Москве стали самыми холодными за 69 лет 20:16
Названы имена погибших при взрыве под Архангельском атомщиков 20:08
Четыре человека погибли в результате ДТП в Подмосковье 19:58
"Патриот" с автоматом против иномарок: выбираем конкурентов новому УАЗу 19:00
В Севастополе байк-шоу в первый день посетили более 50 тысяч человек 18:28
В Сарове объявлен траур по погибшим в Поморье сотрудникам ядерного центра 18:21
В Подмосковье сфотографировали очень редкую "Волгу" 18:19
Психолог назвала способы преодоления кризиса среднего возраста 17:50
Названо число пострадавших при взрывах на военном складе под Ачинском 17:35
Суд Панамы признал Мартинелли невиновным в шпионаже и растрате 16:42
На трассе в Татарстане произошла утечка опасного вещества 16:28
Над ДНР сбили украинский беспилотник с гранатой 16:20
В Ростове перевернулся многотонный цементовоз 16:10
Сербия предоставила гражданство экс-премьеру Таиланда 15:48
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам 15:45
В ГД оценили слова немецкого политолога о вступлении Украины в ЕС 15:37
В Мадриде запретили торговать на улице 15:31
В ДТП погибла известная украинская балерина 15:30
Новый фильм Тарантино установил в России рекорд 15:30
В Иерусалиме на Храмовой горе пострадали более 60 человек 15:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Туристы смогут экономить за границей на расчетах по картам
Туристы смогут экономить за границей на расчетах по картам
Как избежать мошенничества с жильем
Как избежать мошенничества с жильем
Что делать, если купленная машина оказалась в залоге
Что делать, если купленная машина оказалась в залоге
11.08.2019 21:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Созрели до Европы

Фестиваль "Сыр. Пир. Мир" собрал аншлаг в Подмосковье
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Федеральный выпуск № 176(7934)
Сильнейшие дожди, которые в минувшие выходные сопровождали праздник сыра в деревне Дубровское Истринского округа Подмосковья, не напугали десятки тысяч любителей фермерских продуктов. Дождевик и резиновые сапоги - официальный дресс-код фестиваля. Виновник торжеств - сыр. Его привезли 170 сыроваров и 300 фермеров из 44 регионов России. В общей сложности получилось 100 тонн вкуснейшего ароматного продукта - копченого, плавленого, твердого, с плесенью, лавандой - всего 500 сортов!

Ярмарочные ряды с раннего утра полны людей. Москвичи предпочли добираться на фестиваль на электричке до станции Новоиерусалимская, откуда до сырной деревни ходили бесплатные автобусы. Почему деревня сырная? Организатор фестиваля Олег Сирота основал под Истрой сыроварню "Русский пармезан". "Введенные пять лет назад Западом ограничения для фермеров стали возможностью для сыроваров. Помнится, нам говорили, что наши сыры никто не признает, их не будут покупать, а посмотрите на ярмарку - у нас сыры, которые неоднократно "били" европейских производителей на международных турнирах и чемпионатах мира", - рассказал "РГ" Сирота.

Первые дни августа в Москве стали самыми холодными за 69 лет

Как председатель Союза сыроваров России, он с гордостью показывает на прилавок с сыром Марии Кандыриной - владелицы подмосковной сыроварни. В этом году во Франции она взяла "золото" и "серебро". Сыроварня самого Олега получила бронзовую медаль в Австрии, представив миру "Истринский" и "Фестивальный" сыры. Фермер сообщил, что в ближайшее время собирается сформировать команду, которая поедет на чемпионат мира по сырам в Италию. В том, что они возьмут и там "золото", он не сомневается, ведь российские сыровары не только познали европейские рецепты, но и записали свои. К примеру, кто бы мог подумать, что в Воронежской области научатся "румянить" халлуми по способу, известному кипрской кухне? Большие белоснежные ломти с коричневой сеточкой от решетки раскаленного гриля, посыпанные пахучим розмарином, Алексей Зюзин из сыроварни Богомолова предлагает попробовать посетителям фестиваля: "Чувствуете солоноватый, нежно-пряный, своеобразный кисломолочный вкус и запах?". Восторгу нет предела, у прилавка очередь. Берут классический халлуми, с базиликом, тимьяном, орегано или мятой. Дела у фермера идут хорошо вот уже четвертый год - три магазина в Москве, еще лавка в Белгороде и Коломне.

Ненастная погода не испугала гурманов. Сыр из 44 регионов России за три дня попробовали 100 тысяч человек

По соседству торгует семейная сыроварня Галановых из Ленинградской области. Супруги Мила и Константин признаются, что четыре года назад стали скучать по санкционке, тогда и решили заняться хитрым производством. Первыми сырными сомелье стали их соседи. На фестиваль они привезли шарики полутвердого пикантного "Белпер Кнолле" с чесноком, который чета рекомендует использовать как приправу к основным блюдам. К курице хорошо подойдет шарик, обваленный куркумой, к рыбе - в паприке, к мясу - в черном перце, а в салат можно покрошить сыр с прованскими травами. Попробовав необычный вкус, покупатели с легкостью отдавали 120 рублей за шарик. Особенно семья гордится винным сыром, вымоченным месяц в красном домашнем некрепленом вине. Сыр с черной коркой прямо искрится и отдает инеем - это осадок винограда сорта "Изабелла".

Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
В Москве на следующей неделе потеплеет до плюс 25 градусов

Белгород в эти выходные продал все свои мягкие сыры с белой и голубой плесенью - камамбер, бри. Я теперь точно знаю, что за норвежским десертным сыром нужно ехать на Мамонтовскую сыроварню. Там готовят брюнуст, выпаривая сыворотку до состояния карамели.

Собственница частной сыроварни в Калужской области Лариса Леонтьева похвалилась полутвердым "Кашкавалом" ручной работы. Пожелали, чтобы сырная ярмарка с таким шикарным ассортиментом была регулярной, многие гости фестиваля. И есть хорошая новость. По словам вице-губернатора Подмосковья Натальи Виртуозовой, на полях фестиваля говорили о том, что такие фестивали должны проходить несколько раз в год. От фермеров прозвучало предложение сделать в деревне Дубровское постоянную площадку для продажи товаров из регионов. "Мы соберем все предложения, возьмем их в работу, обязательно будем помогать фермерам", - пообещала она.

Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В ГД оценили слова немецкого политолога о вступлении Украины в ЕС
Названо число пострадавших при взрывах на военном складе под Ачинском
Роскомнадзор потребовал от Google запретить рекламу незаконных акций в YouTube
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
Американские СМИ спрогнозировали результат войны США и России на море