Фестивали в московских парках посетили более полумиллиона гостей

Спортивные и музыкальные праздники в московских парках в эти выходные посетили более 500 тысяч человек. Особенно многолюдно на фестивалях было в воскресенье, но и в непогожую субботу москвичи с удовольствием выбрались на шашлыки и концерты.

Сильный ветер в городе прекратился как раз в субботу. И хотя довольно сильный дождь не переставал, все городские парки открылись с раннего утра. Лишь некоторые мероприятия перенесли "под крышу", а в остальном все было так же, как и заявлялось в афишах.

К полудню сотни москвичей под зонтами потянулись на ВДНХ. Здесь впервые состоялась церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка. Это шоу можно было видеть только на территории Кремля - на Соборной площади. А вход туда платный...

На ВДНХ все было так же торжественно, но бесплатно. Приходили на главную выставку страны целыми семьями. Многие шли на площадку, где выступали гвардейцы, на звуки военного оркестра. И - громких аплодисментов. Зрители живо реагировали на ловкость элитных военных в обращении с 4-килограммовым оружием. Отметим, что все кремлевские атрибуты церемонии на ВДНХ были соблюдены. Все обмундирование парадных расчетов было праздничным, в духе столетних традиций. Из вооружения - семизарядные карабины Симонова и офицерские шашки образца 1881 года.

На ВДНХ впервые прошла церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка

Довольно многолюдно оказалось и в Парке Горького. Концерт Полины Гагариной, Егора Крида и других мегапопулярных звезд собрал более 50 тысяч зрителей. В основном это были ребята до 20 лет. Приходили целыми и давно сколоченными компаниями. Не в обиду остальным будет сказано, но все же большинство в этот день ожидало выступления Егора Крида. Многие из тех, с кем побеседовал корреспондент "РГ", следят за его альбомами уже несколько лет.

Посетителям парка не было холодно еще и потому, что кругом была жарка. Шале с различными жареными угощениями открылись недалеко от центрального входа, рядом с прудами. На мангалах готовились различные шашлыки, был большой выбор бургеров - эхо предыдущих музыкально-гастрономических фестивалей.

У Meat&Beat оказалось два преимущества перед форумами-предшественниками. Во-первых, очереди здесь не такие большие, как на предыдущих мясных фестивалях: все-таки ненастная погода дала о себе знать. Почти все гости фестиваля пришли в разноцветных плащах.

Но зато была возможность потанцевать прямо рядом со столиками! Цены, кстати, тоже радовали, как и меню. В ассортименте оказались бургеры и шашлыки, овощи на шпажках. Цены тоже радуют: барбекю стоят от 150 до 700 рублей. Средние чеки оказались не такими высокими, как на других выходных.