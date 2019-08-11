Фестивали в московских парках посетили более полумиллиона гостей

Новости

Силы ПВО авиабазы Хмеймим отразили атаку ударных беспилотников 11.08.2019
В Черном море у побережья Кубани сгорело рыболовецкое судно 11.08.2019
Число жертв крупного ДТП в Подмосковье возросло до пяти человек 11.08.2019
Задержан активист митинга на проспекте Сахарова - фигурант "болотного дела" 11.08.2019
Под Волгоградом задержали сбежавших из психбольницы осужденных 11.08.2019
Первые дни августа в Москве стали самыми холодными за 69 лет 11.08.2019
Названы имена погибших при взрыве под Архангельском атомщиков 11.08.2019
Четыре человека погибли в результате ДТП в Подмосковье 11.08.2019
"Патриот" с автоматом против иномарок: выбираем конкурентов новому УАЗу 11.08.2019
В Севастополе байк-шоу в первый день посетили более 50 тысяч человек 11.08.2019
В Сарове объявлен траур по погибшим в Поморье сотрудникам ядерного центра 11.08.2019
В Подмосковье сфотографировали очень редкую "Волгу" 11.08.2019
Психолог назвала способы преодоления кризиса среднего возраста 11.08.2019
Названо число пострадавших при взрывах на военном складе под Ачинском 11.08.2019
Суд Панамы признал Мартинелли невиновным в шпионаже и растрате 11.08.2019
На трассе в Татарстане произошла утечка опасного вещества 11.08.2019
Над ДНР сбили украинский беспилотник с гранатой 11.08.2019
В Ростове перевернулся многотонный цементовоз 11.08.2019
Сербия предоставила гражданство экс-премьеру Таиланда 11.08.2019
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам 11.08.2019
В ГД оценили слова немецкого политолога о вступлении Украины в ЕС 11.08.2019
В Мадриде запретили торговать на улице 11.08.2019
В ДТП погибла известная украинская балерина 11.08.2019
Новый фильм Тарантино установил в России рекорд 11.08.2019
В Иерусалиме на Храмовой горе пострадали более 60 человек 11.08.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Туристы смогут экономить за границей на расчетах по картам
Туристы смогут экономить за границей на расчетах по картам
Как избежать мошенничества с жильем
Как избежать мошенничества с жильем
Что делать, если купленная машина оказалась в залоге
Что делать, если купленная машина оказалась в залоге
11.08.2019 23:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Непогода отдыхает

Фестивали в московских парках посетили более полумиллиона гостей
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 176(7934)
Спортивные и музыкальные праздники в московских парках в эти выходные посетили более 500 тысяч человек. Особенно многолюдно на фестивалях было в воскресенье, но и в непогожую субботу москвичи с удовольствием выбрались на шашлыки и концерты.

Сильный ветер в городе прекратился как раз в субботу. И хотя довольно сильный дождь не переставал, все городские парки открылись с раннего утра. Лишь некоторые мероприятия перенесли "под крышу", а в остальном все было так же, как и заявлялось в афишах.

Фото: Константин Завражин/ РГ
Фестиваль "Сыр. Пир. Мир" собрал аншлаг в Подмосковье

К полудню сотни москвичей под зонтами потянулись на ВДНХ. Здесь впервые состоялась церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка. Это шоу можно было видеть только на территории Кремля - на Соборной площади. А вход туда платный...

На ВДНХ все было так же торжественно, но бесплатно. Приходили на главную выставку страны целыми семьями. Многие шли на площадку, где выступали гвардейцы, на звуки военного оркестра. И - громких аплодисментов. Зрители живо реагировали на ловкость элитных военных в обращении с 4-килограммовым оружием. Отметим, что все кремлевские атрибуты церемонии на ВДНХ были соблюдены. Все обмундирование парадных расчетов было праздничным, в духе столетних традиций. Из вооружения - семизарядные карабины Симонова и офицерские шашки образца 1881 года.

На ВДНХ впервые прошла церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка

Довольно многолюдно оказалось и в Парке Горького. Концерт Полины Гагариной, Егора Крида и других мегапопулярных звезд собрал более 50 тысяч зрителей. В основном это были ребята до 20 лет. Приходили целыми и давно сколоченными компаниями. Не в обиду остальным будет сказано, но все же большинство в этот день ожидало выступления Егора Крида. Многие из тех, с кем побеседовал корреспондент "РГ", следят за его альбомами уже несколько лет.

Посетителям парка не было холодно еще и потому, что кругом была жарка. Шале с различными жареными угощениями открылись недалеко от центрального входа, рядом с прудами. На мангалах готовились различные шашлыки, был большой выбор бургеров - эхо предыдущих музыкально-гастрономических фестивалей.

Первые дни августа в Москве стали самыми холодными за 69 лет

У Meat&Beat оказалось два преимущества перед форумами-предшественниками. Во-первых, очереди здесь не такие большие, как на предыдущих мясных фестивалях: все-таки ненастная погода дала о себе знать. Почти все гости фестиваля пришли в разноцветных плащах.

Но зато была возможность потанцевать прямо рядом со столиками! Цены, кстати, тоже радовали, как и меню. В ассортименте оказались бургеры и шашлыки, овощи на шпажках. Цены тоже радуют: барбекю стоят от 150 до 700 рублей. Средние чеки оказались не такими высокими, как на других выходных.

Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В ГД оценили слова немецкого политолога о вступлении Украины в ЕС
Названо число пострадавших при взрывах на военном складе под Ачинском
Роскомнадзор потребовал от Google запретить рекламу незаконных акций в YouTube
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
Американские СМИ спрогнозировали результат войны США и России на море