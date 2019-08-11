Как чиновник попытался поставить себя вровень с великими людьми

У отечественных музейщиков состоялся настоящий праздник - сто тринадцать ценнейших картин Шишкина, Маковского, Сурикова, Левитана, Шагала привезли в музейно-выставочный центр "Новый Иерусалим", главный музей Московской области. У этого богатства несколько лет назад был собственник - Алексей Кузнецов. В прошлом высокопоставленный чиновник, ныне подсудимый, которого обвинили в том, что обокрал страну на миллиарды рублей и сбежал. Сейчас этот человек обживает скамью подсудимых и признает вину. Правда, пытаясь доказать суду, что по большинству его преступлений сроки давности вышли.

Картины великих художников, антикварная мебель, ящики редчайших старинных книг задержали питерские таможенники в 2014 году. Почти полторы тысячи предметов пытались вывезти из России в Америку. К тому моменту гражданин Кузнецов уже был фигурантом уголовного дела. А вывезти ценности на миллиарды рублей пыталась Жанна Буллок. Эта дама, супруга Кузнецова и фигурантка уголовного расследования, была заочно осуждена на 11 лет.

Картины поступят в экспозиции музейного комплекса, а почти 800 изъятых у Кузнецова книг 18-19 веков - в Государственный пушкинский музей в Больших Вяземах.

Следующее заседание суда по делу Кузнецова запланировано на 14 августа. Откуда же появился этот Кузнецов, который легко смог за несколько лет сделать нищей Московскую область?

Иван Иванович Шишкин для нас всегда останется великим живописцем. Фото: РИА Новости

Его дело расследуется больше десяти лет. Бывший министр финансов Подмосковья с 2005 по 2008 год обманом получил у предприятий ЖКХ Московской области право требовать задолженности за эти услуги, сумма накопилась немалая - более 11 миллиардов рублей. Это был громкий финал карьеры, которая начиналась сначала как у всех, но потом стремительно пошла вверх.

Алексей Кузнецов родился 6 ноября 1962 года в Москве. После школы он поступил в Московский финансовый институт. Специальность - "финансы и кредит". Получил диплом в 1985 году. И начал работать экономистом и инженером-проектировщиком в главном вычислительном центре Государственного банка Советского Союза.

В 1990 году Кузнецова назначили старшим экономистом, руководителем отдела кредитных ресурсов планово-экономического управления, начальником Управления пассивов, заместителем председателя правления Акционерного банка "Инкомбанк". Это было начало головокружительной карьеры. Уже через три года Кузнецов стал первым заместителем председателя правления Инкомбанка и первым вице-президентом Акционерного банка "Инкомбанк".

В "Новый Иерусалим" поступят 113 ценнейших картин, изъятых у бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова

Гром грянул через пару лет. В 1996 году Кузнецов впервые оказался в центре скандала. Но первый был заграничным. Американские акционеры и вкладчики Инкомбанка подали в суд, требуя выплаты дивидендов. Адвокаты заокеанских вкладчиков выяснили, что руководство банка крало из него деньги и выводило их в офшоры, причем выгоду от махинаций получали многие - от президента банка Владимира Виноградова до менеджеров, в числе которых был и Кузнецов.

Марк Шагал, "Автопортрет с семью пальцами" в стиле кубизма. Себя он видел почему-то так.

В начале 2000-х банк умер, точнее, разорился, а Кузнецов сел в кресло министра финансов Московской области. С декабря 2003 года он уже первый заместитель председателя правительства Московской области. Не прошло и пяти лет, как Кузнецов вдруг, без каких-либо объяснений написал заявление об увольнении по "семейными обстоятельствам" и фактически бегом уехал из страны. Позже всплыло его второе гражданство - американское.

В Следственном комитете утверждают, что через фирму супруги Кузнецова, зарегистрированную в США, деньги из бюджета Подмосковья шли к мошенникам. По другому уголовному делу сумма похищенного составила 27 миллиардов рублей.

В СК объясняют, что объектом хищения стало имущество Московской областной инвестиционной трастовой компании, основным видом деятельности которой было вложение средств в социально значимые проекты.

В итоге долг областного правительства и компаний Подмосковья достиг 82 процентов от всех доходов областного бюджета. Брал Кузнецов с товарищами все что можно. Выяснилось, что Кузнецов передавал участки плодородной земли для застройки компании супруги. Когда началось расследование, появилась информация, что всего Кузнецов незаконно завладел подмосковной землей на 20 миллиардов долларов.

Сейчас похоже, что Кузнецов рассчитывает на свое признание вины. Ведь по закону, если подсудимый со всем согласится, то может рассчитывать на две трети от возможного срока.