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11.08.2019 10:01
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Подмосковный дворник задолжала около двух миллиардов рублей

Почти два миллиарда рублей пытаются взыскать судебные приставы с дворника, работающего в подмосковном Воскресенске. Об этом сообщает портал "Воскресенские деловые вести".

Фото: iStock
Задолжавший 67 млн мужчина подрался с приставами из-за тысячи рублей

Несколько лет назад женщина пыталась устроиться курьером. После собеседования от нее потребовали подписать некие документы. Это сделало ее учредителем и директором компании, которая взяла в банке 32 миллиона рублей, а затем обанкротилась.

Как сообщает издание, в 2016 году Дорогомиловский суд Москвы постановил взыскать долг с женщины. Теперь она обязана выплатить 1,82 миллиарда рублей, а также 127,4 миллиона рублей исполнительного сбора. Деньги с нее пытается получить Агентство по страхованию вкладов.

Сейчас женщина получает зарплату в размере 15 тысяч рублей, половина из которой будет уходить на погашение задолженности. Чтобы возместить всю сумму, ей понадобится 259,7 тысяч лет.

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