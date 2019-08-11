Подмосковный дворник задолжала около двух миллиардов рублей

Почти два миллиарда рублей пытаются взыскать судебные приставы с дворника, работающего в подмосковном Воскресенске. Об этом сообщает портал "Воскресенские деловые вести".

Несколько лет назад женщина пыталась устроиться курьером. После собеседования от нее потребовали подписать некие документы. Это сделало ее учредителем и директором компании, которая взяла в банке 32 миллиона рублей, а затем обанкротилась.

Как сообщает издание, в 2016 году Дорогомиловский суд Москвы постановил взыскать долг с женщины. Теперь она обязана выплатить 1,82 миллиарда рублей, а также 127,4 миллиона рублей исполнительного сбора. Деньги с нее пытается получить Агентство по страхованию вкладов.

Сейчас женщина получает зарплату в размере 15 тысяч рублей, половина из которой будет уходить на погашение задолженности. Чтобы возместить всю сумму, ей понадобится 259,7 тысяч лет.