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11.08.2019 10:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Подписавшая неизвестные документы дворник стала должна два млрд рублей

Текст: Иван Пышечкин

Женщина из подмосковного Воскресенска, работающая на местном предприятии ЖКХ, задолжала Агентству по страхованию вкладов почти два миллиарда рублей, сообщает еженедельник "Воскресенские деловые вести".

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Опрос: Больше половины россиян имеют непогашенные кредиты

Такой огромный долг, по информации журналистов, возник, потому что ранее женщина пыталась устроиться в столичную компанию курьером и подписала некие документы. В итоге она стала директором и учредителем фирмы, на которой "висел" кредит размером более 30 миллионов долларов. Банк, где был взят кредит, скоро разорился, а право востребования долга перешло АСВ.

Теперь на погашение долга дворник тратит половину своей зарплаты, которая составляет 15 тысяч рублей. Взыскать задолженность еще в 2016 году постановил Дорогомиловский суд Москвы. Такими темпами долг полностью получится отдать почти через 260 тысяч лет.

Происшествия Преступления Должностные преступления Компании Госкорпорации Агентство по страхованию вкладов Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Долги и коллекторы
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