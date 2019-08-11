Подписавшая неизвестные документы дворник стала должна два млрд рублей

Женщина из подмосковного Воскресенска, работающая на местном предприятии ЖКХ, задолжала Агентству по страхованию вкладов почти два миллиарда рублей, сообщает еженедельник "Воскресенские деловые вести".

Такой огромный долг, по информации журналистов, возник, потому что ранее женщина пыталась устроиться в столичную компанию курьером и подписала некие документы. В итоге она стала директором и учредителем фирмы, на которой "висел" кредит размером более 30 миллионов долларов. Банк, где был взят кредит, скоро разорился, а право востребования долга перешло АСВ.

Теперь на погашение долга дворник тратит половину своей зарплаты, которая составляет 15 тысяч рублей. Взыскать задолженность еще в 2016 году постановил Дорогомиловский суд Москвы. Такими темпами долг полностью получится отдать почти через 260 тысяч лет.