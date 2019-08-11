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11.08.2019 17:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Психолог назвала способы преодоления кризиса среднего возраста

Текст: Сергей Жуков

Преодолеть кризис среднего возраста мужчинам поможет эмоциональная или физическая встряска. Такое мнение высказала психолог филиала «Зеленоградский» Московской службы психологической помощи населению Ольга Шапиро.
Как рассказать о кризисе среднего возраста в картинках

По ее словам, можно, как вариант, построить дом или дачу, сменить обстановку в квартире, начать ремонт или приобрести новую машину. Все это относится к мужчинам. Представительницам слабого пола психолог посоветовала вспомнить о собственных интересах.

- Возьмите лист бумаги и составьте список всего, что вы делаете, руководствуясь принципом «я должна». А затем напишите ваши занятия, которые соответствуют принципу «я хочу», - объяснила агентству «Москва» Ольга Шапиро. – В идеале важно равновесие между «я должна» и «я хочу». Или «сколько отдаю - столько получаю». Если вам удастся добиться такого жизненного баланса, вам некого будет винить.

Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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