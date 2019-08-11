Психолог назвала способы преодоления кризиса среднего возраста

Преодолеть кризис среднего возраста мужчинам поможет эмоциональная или физическая встряска. Такое мнение высказала психолог филиала «Зеленоградский» Московской службы психологической помощи населению Ольга Шапиро.

По ее словам, можно, как вариант, построить дом или дачу, сменить обстановку в квартире, начать ремонт или приобрести новую машину. Все это относится к мужчинам. Представительницам слабого пола психолог посоветовала вспомнить о собственных интересах.

- Возьмите лист бумаги и составьте список всего, что вы делаете, руководствуясь принципом «я должна». А затем напишите ваши занятия, которые соответствуют принципу «я хочу», - объяснила агентству «Москва» Ольга Шапиро. – В идеале важно равновесие между «я должна» и «я хочу». Или «сколько отдаю - столько получаю». Если вам удастся добиться такого жизненного баланса, вам некого будет винить.