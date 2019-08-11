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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Видео: В Москве Tesla врезалась в другую машину и взорвалась

Видео со взрывом автомобиля Tesla на МКАД появилось в Сети. Инциденту предшествовало столкновение электрокара с другой машиной.

"На 40-м километре внутренней стороны МКАД столкнулись Tesla и эвакуатор", - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы управления ГИБДД по столице.

Двое пострадавших в крупном ДТП под Тамбовом переведены в реанимацию

По сведения РЕН ТВ, что электромобиль ехал в режиме автопилота и не распознал препятствие на дороге. По предварительной информации, Tesla залетела на стоявший эвакуатор и взорвалась при падении с него.

Известно, что в ДТП пострадал руководитель управляющей компании "Арикапитал" Алексей Третьяков. Он находится в реанимации с переломом ноги и ушибом грудной клетки. У двух его детей диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы и мелкие раны.

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