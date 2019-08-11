Задержан активист митинга на проспекте Сахарова - фигурант "болотного дела"

Алексей Полихович, фигурант известного "болотного дела", по которому он провел в заключении три года и три месяца, вновь задержан полицией и вновь за нарушение порядка на массовой акции. Ему вменяют, что он допустил нецензурные выражения во время своего выступления со сцены. Впрочем, эти выражения хорошо слышны в многочисленных роликах, выложенных в Интернете.

Задержали Полиховича вечером 10 августа на улице и доставили в отдел полиции по району Красносельский. Протокол - по административной статье 20.1 - "мелкое хулиганство". Потерять свободу теперь он может на гораздо меньший срок - 15 суток. Решение об аресте будет принимать Мещанский суд Москвы в понедельник, 12 августа.

Алексею Полиховичу - 29 лет, он женат, учится в РГСУ и работает старшим курьером страховой компании "Мега-Гарант". Себя считает анархистом.