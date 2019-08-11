Житель Орла нашел способ борьбы с навязчивыми предложениями услуг банка

Мужчина записал на диктофон один из телефонных звонков, когда некий финансовый менеджер настоятельно рекомендовал ему получить кредитную "карту рассрочки". Аудиозапись стала основным доказательством нарушения закона о рекламе при разбирательстве в управлении ФАС. Теперь антимонопольщики решают вопрос о наказании. Банк может быть наказан штрафом до 500 тысяч рублей.

В орловской антимонопольной службе рассказали, что жители региона частенько жалуются на рекламные смс-рассылки, причем не только от банков, но и от магазинов. Ежегодно поступают десятки таких обращений, и алгоритм борьбы давно выработан. Но если смс можно натурально показать в контролирующем органе, то телефонный звонок - иное дело.

Выход нашел житель Орла. Антимонопольщики рассказали, что у мужчины попросту лопнуло терпение. Ему надоели звонки от представителя одного из российских банков, который пытался навязать услугу.

- Заявитель записал телефонный звонок и обратился с жалобой в антимонопольный орган, - рассказал глава Орловского УФАС России Андрей Кирьянов. - Он также сообщил, что согласие на получение рекламы банку не давал.

По жалобе было возбуждено антимонопольное дело, которое рассмотрела специальная комиссия. Кстати, она оценила и законность аудиозаписи самого звонка, мол, не нарушил ли закон гражданин, записав разговор без согласия звонившего? Оказалось, что нет - гражданин фиксировал свою личную жизнь, что разрешено законом. Аудиозапись и стала ключевым доказательством. Найти банк, карту которого пытались навязать орловцу, было несложно. Однако привлечь его к ответственности оказалось труднее.

- Согласно сведениям банка, "карта рассрочки" является его продуктом, - пояснил Андрей Кирьянов. - Однако ответственность за нарушение согласно Закону "О рекламе" несет рекламораспространитель.

В данном случае таковым оказалось некое ООО. В УФАС считают, что это уловка, позволяющая банкам навязывать свои продукты и при этом оставаться как бы в стороне. Кстати, это "узкое место" законодательства. Дело в том, что банк заключил с ООО соглашение, по которому менеджеры этой фирмы обзванивают абонентов и рекламируют банковские продукты. При этом они не говорят, что сотрудниками банка не являются. То есть потребитель ко всему прочему еще и вводится в заблуждение.

Впрочем, ключевым фактором является все же согласие абонента. Без него телефонный звонок признается незаконным. Это требование закреплено частью 1 статьи 18 ФЗ "О рекламе".

- Распространение рекламы посредством использования телефонной связи допускается только при условии предварительного согласия абонента на ее получение, - объясняет Андрей Кирьянов. - Причем реклама признается распространенной без согласия, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было им получено.

То есть самому гражданину доказывать ничего не нужно. Кстати, звонки должны быть прекращены по первому требованию абонента, оно может быть устным. Если звонок повторится, то это станет поводом для возбуждения нового антимонопольного дела. Административная ответственность за такое нарушение предусмотрена статьей 14.3 КоАП РФ. Штрафы для юрлиц варьируются от 100 до 500 тысяч рублей.