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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ствол попал в Сеть

На Дальнем Востоке появится сервис управления лесами
Текст: Елена Березина
Российская газета - Федеральный выпуск № 176(7934)
На Дальнем Востоке создается цифровой сервис управления лесами. Он визуализирует доступные для ведения бизнеса участки (у которых нет запретов и обременений), их качественные и количественные характеристики. В будущем через сервис будут подавать заявки на проведение электронных аукционов по распределению лесных участков.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Разрабатывает сервис Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ). Как рассказал "РГ" генеральный директор фонда Алексей Чекунков, интерактивный прототип цифровой платформы для лесной отрасли будет представлен на Восточном экономическом форуме. "Сегодня, обладая 21 процентом мировых запасов леса, мы имеем неточный, непрозрачный и невыгодный для государства сектор экономики. В основе действующих информационных систем лежат старые данные. Базовым инструментом остается планшет лесничего с бумажными картами", - отметил он.

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В результате данные различных источников серьезно расходятся. Например, государственный лесной реестр видит на четверть меньше леса, чем государственный реестр недвижимости. Расхождение составляет 257 миллионов гектаров, а это площадь Казахстана.

"Разрабатываемый интернет-сервис позволит изменить эту ситуацию. Вместо ручного и глазомерного методов и бумажных карт мы задействуем данные спутников и компьютерный анализ. Вместо закрытых и непрозрачных механизмов выделения участков предлагаем проводить открытые онлайн-аукционы. Сделки с продукцией отрасли планируется перевести на единую биржевую площадку и ввести электронный паспорт древесины", - уверен Чекунков.

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта уже определяет территории под "лесные инвестиции" для запуска проектов по глубокой переработке древесины. "Мы проводим детальный анализ состояния лесов. В его рамках обновляются таксационные данные, включая информацию о возрасте, породном составе, полноте, запасах леса, а также инфраструктуре и гидрографии - факторах, определяющих возможности его экономического использования", - сообщил замглавы агентства Максим Дузь.

Фото: ФБУ "Авиалесоохрана"
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Исследование проводится в несколько этапов. На первом формируется цифровая основа по материалам существующего лесоустройства. На втором этапе, по данным космических и аэросъемок, эта информация обновляется. На третьем - на карту наносят "экономическую эффективность": расчет возможных рубок в разрезе преобладающих пород, расчет расстояния вывоза древесины до планируемых производств и др. "Зачастую проблема использования участков заключается в том, что при номинальном нахождении в 100 километрах от планируемого производства фактическое транспортное плечо составляет 300 и более километров", - заметил Дузь. Все данные будут интегрированы в единый цифровой сервис управления лесами Дальнего Востока.

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