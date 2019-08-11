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11.08.2019 03:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутии на руднике погиб электрослесарь

Текст: Дина Непомнящая

На руднике "Удачный" в Мирнинском районе Якутии, принадлежащем компании "Алроса", погиб работник шахты.

"Электрослесарь упал с кузова доставочной машины и ударился спиной", - рассказали ТАСС в пресс-службе компании.

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Несмотря на то, что "скорую" вызвали оперативно, спасти мужчину не смогли. Он скончался в больнице от тяжких телесных повреждений.

Семье погибшего от компании выплатят два миллиона рублей страхового возмещения, а также ежемесячно будут выплачивать сумму в размере 125% его средней месячной зарплаты.

Как сообщили в СУ СК по Республике Саха (Якутия), на месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Идет процессуальная проверка, устанавливаются обстоятельства случившего.

В компании начали внутреннюю проверку.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
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