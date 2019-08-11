На трассе в Татарстане произошла утечка опасного вещества

В Татарстане на трассе М-7 "Волга" экстренным службам пришлось оцепить трассу и организовать объезд участка дороги из-за утечки опасного вещества тригонокса из автоцистерны. Она перевозила груз из Бельгии в башкирский Стерлитамак.

Как сообщает РИА Новости, ЧП произошло около 11 часов утра около деревни Званка Пестречинского района. На автоцистерне Volvo сломалась холодильная установка, после этого началась утечка вещества, которое выглядит как бесцветная жидкость, но от сильного трения или удара может взорваться.

Первым делом от автоцистерны отцепили тягач и перегнали его на безопасное расстояние. Вокруг автоцистерны проведут обвалование с помощью песка. На месте работают спасатели, полиция и врачи.

Пострадавших и погибших нет. Также в региональном МЧС заверили, что нет угрозы для жителей близлежащих населенных пунктов.