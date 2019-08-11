В зоне паводков начали ловить тех, кто получил компенсации незаконно

Прокуратура Иркутской области начала выявлять тех, кто обманным путем получил компенсационные выплаты за июньское наводнение в Тулунском и Нижнеудинском районах. В казну уже возвращены десятки тысяч рублей.

- О том, что попытки поживиться за госсчет на природной беде будут, догадаться было несложно. Тем более, что вначале после трагедии царила определенная неразбериха и сложно было досконально разобраться, положена или не положена та или иная выплата человеку. Мы в прокуратуре Иркутской области понимали все эти сложности и нюансы, тем более что президент поставил задачу максимально быстро выплатить людям деньги на неотложные нужды и компенсации за утрату имущества. Однако не упустили ситуацию из виду и сейчас проводим проверки, выявляя обманщиков, - рассказал корреспонденту "РГ" заместитель прокурора Иркутской области Роман Шергин.

А среди обманщиков попадаются не только откровенные жулики, но и обычные граждане, которых даже жалко. Например, незаконные наличные на себя и своих пятерых детей получила Наталья Демидович. Многодетная мать обманула суд, сговорившись с двумя своими знакомыми, которые подтвердили факт ее проживания в селе Гадалей Тулунского района. Обращение в суд она подала, потому что не была зарегистрирована в доме, который оказался в зоне подтопления, но по документам принадлежал ей. Суд в Тулуне удовлетворил ее обращение на получение выплат.

Но прокуроры в ходе проверки выяснили, что женщина с детьми никогда в этом доме не проживала. Глава сельсовета сетовал, мол, как она могла получить деньги, если она ни дня не жила в доме, который купила на материнский капитал, чтобы его обналичить. Если бы дом смыло, то ей была бы положена компенсация за утрату жилья, но единовременные выплаты по 10 тысяч на каждого члена семьи и по 50 и 100 тысяч за утрату имущества семье Демидович не положены, поскольку никакого имущества люди не утратили. Так что действия мамы и ее двух лжесвидетелей очень смахивают на мошенничество. Однако, учитывая наличие пятерых детишек, расстаться ей, скорее всего, придется только деньгами, а не со свободой.

Мать пятерых детей подговорила двух знакомых, которые в суде выступили свидетелями, подтвердив факт проживания в доме, где она не жила ни дня. Теперь ей придется вернуть деньги

Еще один необычный случай выявлен в селе Уйгат. Тут прокуроры вывели на чистую воду некоего гражданина Исайкина, который несколько лет назад откосил от армии и числился в розыске по линии военкомата. Все это время, как выяснилось, он скрывался в Иркутске. Однако прокололся после того, как явился в село и получил не положенные ему 10 тысяч рублей.

А еще люди вводят в заблуждение межведомственные комиссии, "заселяя" себя в полностью утонувших домах, думая, что вода смыла все следы. Таких ловкачей прокуроры уличают во лжи, поднимая документы на эти дома. В трех случаях определено, что дома до наводнения стояли пустыми и в них никто не жил. Все трое вернули полученные суммы.