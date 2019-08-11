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11.08.2019 11:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Пятигорске стартовал молодежный форум "Машук-2019"

Текст: Татьяна Павловская
В X Северо-кавказском молодежном форуме "Машук-2019", открывшемся в Пятигорске Ставропольского края, примут участие три тысячи гостей из разных регионов России и стран ближнего зарубежья.
Фото: Антон Подгайко/ТАСС Фото: Антон Подгайко/ТАСС
Фото: Антон Подгайко/ТАСС

Первая из трех смен стартовала накануне. В торжественной церемонии открытия участвовали полномочный представитель президента РФ в СКФО Александр Матовников, министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, губернатор Владимир Владимиров, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, референт управления президента РФ по общественным проектам Алексей Романов, депутаты Государственной Думы РФ.

Фото: Пресс-служба департамента социального развития Тюменской области
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Александр Матовников зачитал приветствие президента России Владимира Путина. "За прошедшее десятилетие ваш проект стал настоящим центром притяжения для талантливой, энергичной, инициативной молодёжи из многих российских регионов и зарубежных стран. С каждым годом он вовлекает в свою орбиту всё большее число участников, организует для них разнообразные, содержательные мероприятия, нацеленные на развитие личностного и профессионального потенциала юношей и девушек", - прозвучало в приветствии.

Для участников молодежного форума подготовлена насыщенная программа, посвященная высоким технологиям, карьерному росту и развитию гражданского общества. Экспертами и тренерами станут федеральные и региональные специалисты. На площадках будут присутствовать работодатели - представители крупных российских компаний. По итогам форума самые активные участники получат сертификаты на обучение, стажировку или даже трудоустройство. Как и в предыдущие годы, молодые активисты представят свои проекты для участия в грантовом конкурсе. В нынешнем году его фонд впервые превысил 100 миллионов рублей.

Форум "Машук" продолжит свою работу до 30 августа.

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