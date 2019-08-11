В Пятигорске стартовал молодежный форум "Машук-2019"

В X Северо-кавказском молодежном форуме "Машук-2019", открывшемся в Пятигорске Ставропольского края, примут участие три тысячи гостей из разных регионов России и стран ближнего зарубежья.

Первая из трех смен стартовала накануне. В торжественной церемонии открытия участвовали полномочный представитель президента РФ в СКФО Александр Матовников, министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, губернатор Владимир Владимиров, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, референт управления президента РФ по общественным проектам Алексей Романов, депутаты Государственной Думы РФ.

Александр Матовников зачитал приветствие президента России Владимира Путина. "За прошедшее десятилетие ваш проект стал настоящим центром притяжения для талантливой, энергичной, инициативной молодёжи из многих российских регионов и зарубежных стран. С каждым годом он вовлекает в свою орбиту всё большее число участников, организует для них разнообразные, содержательные мероприятия, нацеленные на развитие личностного и профессионального потенциала юношей и девушек", - прозвучало в приветствии.

Для участников молодежного форума подготовлена насыщенная программа, посвященная высоким технологиям, карьерному росту и развитию гражданского общества. Экспертами и тренерами станут федеральные и региональные специалисты. На площадках будут присутствовать работодатели - представители крупных российских компаний. По итогам форума самые активные участники получат сертификаты на обучение, стажировку или даже трудоустройство. Как и в предыдущие годы, молодые активисты представят свои проекты для участия в грантовом конкурсе. В нынешнем году его фонд впервые превысил 100 миллионов рублей.

Форум "Машук" продолжит свою работу до 30 августа.