Жителей СКФО предупредили о чрезвычайной пожароопасности

Управления МЧС России в нескольких республиках Северного Кавказа предупредили жителей о сильной жаре, которая ожидается в ближайшие двое суток.

В Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае, Северной Осетии, Чечне и Дагестане ожидается повышение температуры до 38 градусов, а в степных районах этих республик - выше 38 градусов по Цельсию.

В Дагестане с 10 по 12 августа прогнозируется чрезвычайная опасность пожаров пятого класса, сообщили спасатели.

Пожароопасность аналогичного класса прогнозируется в северо-восточных и северо-западных районах Чеченской республики. В Надтеречном, Сунженском, Курчалоевском и Грозненском районах - четвертого уровня.

В Ставропольском крае при пожароопасности пятого класса в Георгиевском и Советском районах по всему региону объявлена опасность низовых пожаров.