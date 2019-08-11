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11.08.2019 10:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жителей СКФО предупредили о чрезвычайной пожароопасности

Текст: Татьяна Павловская

Управления МЧС России в нескольких республиках Северного Кавказа предупредили жителей о сильной жаре, которая ожидается в ближайшие двое суток.

Фото: пресс-служба МЧС России
За сутки в России ликвидировали почти 50 лесных пожаров

В Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае, Северной Осетии, Чечне и Дагестане ожидается повышение температуры до 38 градусов, а в степных районах этих республик - выше 38 градусов по Цельсию.

В Дагестане с 10 по 12 августа прогнозируется чрезвычайная опасность пожаров пятого класса, сообщили спасатели.

Пожароопасность аналогичного класса прогнозируется в северо-восточных и северо-западных районах Чеченской республики. В Надтеречном, Сунженском, Курчалоевском и Грозненском районах - четвертого уровня.

В Ставропольском крае при пожароопасности пятого класса в Георгиевском и Советском районах по всему региону объявлена опасность низовых пожаров.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России СКФО Кабардино-Балкария СКФО Ставропольский край СКФО Северная Осетия СКФО Чеченская Республика СКФО Дагестан
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