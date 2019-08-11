МВД сообщило о числе аварий с каршеринговыми машинами

В России с начала нынешнего года зарегистрировали 212 дорожно-транспортных происшествий с автомобилями, взятыми в краткосрочную аренду. Половина ДТП приходится на Москву и Санкт-Петербург, а также Московскую и Ленинградскую области.

Такую цифру назвали в пресс-службе МВД РФ, сообщает ТАСС. По данным ведомства, за это время в авариях с участием каршеринговых авто погибли десять человек и 277 получили разного рода травмы. Основные причины ДТП - это столкновения машин, наезды на пешеходов и препятствия на дорогах. Виновными в большинстве случаев были водители взятых в каршеринг машин.

Министерство внутренних дел России прорабатывает возможность запрета для злостных нарушителей правил дорожного движения и лишенных прав пользоваться каршеринговыми автомобилями.