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11.08.2019 11:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

МВД сообщило о числе аварий с каршеринговыми машинами

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В России с начала нынешнего года зарегистрировали 212 дорожно-транспортных происшествий с автомобилями, взятыми в краткосрочную аренду. Половина ДТП приходится на Москву и Санкт-Петербург, а также Московскую и Ленинградскую области.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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Такую цифру назвали в пресс-службе МВД РФ, сообщает ТАСС. По данным ведомства, за это время в авариях с участием каршеринговых авто погибли десять человек и 277 получили разного рода травмы. Основные причины ДТП - это столкновения машин, наезды на пешеходов и препятствия на дорогах. Виновными в большинстве случаев были водители взятых в каршеринг машин.

Министерство внутренних дел России прорабатывает возможность запрета для злостных нарушителей правил дорожного движения и лишенных прав пользоваться каршеринговыми автомобилями.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад Правительство МВД СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Ленинградская область
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