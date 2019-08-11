Объявлен мораторий на повышение тарифов сотовой связи в Крыму

Новости

Силы ПВО авиабазы Хмеймим отразили атаку ударных беспилотников 22:17
В Черном море у побережья Кубани сгорело рыболовецкое судно 21:50
Число жертв крупного ДТП в Подмосковье возросло до пяти человек 20:53
Задержан активист митинга на проспекте Сахарова - фигурант "болотного дела" 20:50
Под Волгоградом задержали сбежавших из психбольницы осужденных 20:25
Первые дни августа в Москве стали самыми холодными за 69 лет 20:16
Названы имена погибших при взрыве под Архангельском атомщиков 20:08
Четыре человека погибли в результате ДТП в Подмосковье 19:58
"Патриот" с автоматом против иномарок: выбираем конкурентов новому УАЗу 19:00
В Севастополе байк-шоу в первый день посетили более 50 тысяч человек 18:28
В Сарове объявлен траур по погибшим в Поморье сотрудникам ядерного центра 18:21
В Подмосковье сфотографировали очень редкую "Волгу" 18:19
Психолог назвала способы преодоления кризиса среднего возраста 17:50
Названо число пострадавших при взрывах на военном складе под Ачинском 17:35
Суд Панамы признал Мартинелли невиновным в шпионаже и растрате 16:42
На трассе в Татарстане произошла утечка опасного вещества 16:28
Над ДНР сбили украинский беспилотник с гранатой 16:20
В Ростове перевернулся многотонный цементовоз 16:10
Сербия предоставила гражданство экс-премьеру Таиланда 15:48
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам 15:45
В ГД оценили слова немецкого политолога о вступлении Украины в ЕС 15:37
В Мадриде запретили торговать на улице 15:31
В ДТП погибла известная украинская балерина 15:30
Новый фильм Тарантино установил в России рекорд 15:30
В Иерусалиме на Храмовой горе пострадали более 60 человек 15:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Туристы смогут экономить за границей на расчетах по картам
Туристы смогут экономить за границей на расчетах по картам
Как избежать мошенничества с жильем
Как избежать мошенничества с жильем
Что делать, если купленная машина оказалась в залоге
Что делать, если купленная машина оказалась в залоге
11.08.2019 21:24
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В зоне доступа

Объявлен мораторий на повышение тарифов сотовой связи в Крыму
Текст: Илья Изотов, Юлия Кривошапко
Российская газета - Федеральный выпуск № 176(7934)
Операторы мобильной связи, услугами которых пользуются жители Крыма, не будут изменять условия тарифных планов. Решение принято по результатам совещания, которое провел заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Иванов.

На полуострове действует единственный российский оператор - МТС. Жители Крыма и Севастополя получили от него уведомление об изменении тарификации при использовании тарифного плана "Супер МТС" с 30 июля.

Фото: Pixabay
Россия и Беларусь сблизили позиции по отмене роуминга

Единственный на полуострове сотовый оператор фактически вводил плату за соединение, поскольку стоимость первой минуты любого разговора составила бы один рубль. А стоимость услуг на самом популярном у крымчан тарифном плане "Звони бесплатно на МТС России 100" повысилась бы с 2,50 рубля в сутки до 4 рублей, то есть фактически на 60 процентов.

Как писала "Российская газета", этот факт стал поводом для обращения одного из депутатов Госдумы в Федеральную антимонопольную службу с просьбой не допустить резкого увеличения тарифов.

В МТС, комментируя ситуацию, поясняли, что у сотовой компании нет собственной сети и базовых станций в Крыму: оператор работает на полуострове через роуминговых партнеров.

По итогам совещания в Минкомсвязи были достигнуты договоренности о детальной проработке любых изменений тарифов для крымчан, сообщили в ведомстве.

"Совещание проводилось в закрытом формате, были жаркие дебаты, - рассказал его участник, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Сергей Зырянов. - Достигнуты договоренности о приостановке повышения тарифов для жителей Крыма. Уже есть официальные заявления о приостановке повышения тарифов на сайте Минкомсвязи России и на сайте оператора. Кроме того, решено создать рабочую группу по развитию мобильной связи в Крыму, в которую войдут представители Мининформа РК и Севастополя. Я лично позвонил в колл-центр оператора связи, где мне подтвердили информацию о приостановке повышения тарифов".

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Минкомсвязь подключит соцобъекты к интернету с опережением сроков

"Очевидно, что в профильных ведомствах прекрасно понимают, что означает повышение тарифов - вопрос не только экономический, но и социальный, - прокомментировал принятое решение депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. - В первую очередь это удар по кошелькам севастопольцев и крымчан. Ведь "особенный тариф" - это не преференция, это единственная возможность для трех миллионов человек оставаться на связи со своими близкими, с семьями, общаться по работе".

Мораторий на повышение будет действовать до решения технических вопросов обеспечения Крыма и Севастополя бесперебойной связью.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязи Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В ГД оценили слова немецкого политолога о вступлении Украины в ЕС
Названо число пострадавших при взрывах на военном складе под Ачинском
Роскомнадзор потребовал от Google запретить рекламу незаконных акций в YouTube
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
Американские СМИ спрогнозировали результат войны США и России на море