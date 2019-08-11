Объявлен мораторий на повышение тарифов сотовой связи в Крыму

Операторы мобильной связи, услугами которых пользуются жители Крыма, не будут изменять условия тарифных планов. Решение принято по результатам совещания, которое провел заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Иванов.

На полуострове действует единственный российский оператор - МТС. Жители Крыма и Севастополя получили от него уведомление об изменении тарификации при использовании тарифного плана "Супер МТС" с 30 июля.

Единственный на полуострове сотовый оператор фактически вводил плату за соединение, поскольку стоимость первой минуты любого разговора составила бы один рубль. А стоимость услуг на самом популярном у крымчан тарифном плане "Звони бесплатно на МТС России 100" повысилась бы с 2,50 рубля в сутки до 4 рублей, то есть фактически на 60 процентов.

Как писала "Российская газета", этот факт стал поводом для обращения одного из депутатов Госдумы в Федеральную антимонопольную службу с просьбой не допустить резкого увеличения тарифов.

В МТС, комментируя ситуацию, поясняли, что у сотовой компании нет собственной сети и базовых станций в Крыму: оператор работает на полуострове через роуминговых партнеров.

По итогам совещания в Минкомсвязи были достигнуты договоренности о детальной проработке любых изменений тарифов для крымчан, сообщили в ведомстве.

"Совещание проводилось в закрытом формате, были жаркие дебаты, - рассказал его участник, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Сергей Зырянов. - Достигнуты договоренности о приостановке повышения тарифов для жителей Крыма. Уже есть официальные заявления о приостановке повышения тарифов на сайте Минкомсвязи России и на сайте оператора. Кроме того, решено создать рабочую группу по развитию мобильной связи в Крыму, в которую войдут представители Мининформа РК и Севастополя. Я лично позвонил в колл-центр оператора связи, где мне подтвердили информацию о приостановке повышения тарифов".

"Очевидно, что в профильных ведомствах прекрасно понимают, что означает повышение тарифов - вопрос не только экономический, но и социальный, - прокомментировал принятое решение депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. - В первую очередь это удар по кошелькам севастопольцев и крымчан. Ведь "особенный тариф" - это не преференция, это единственная возможность для трех миллионов человек оставаться на связи со своими близкими, с семьями, общаться по работе".

Мораторий на повышение будет действовать до решения технических вопросов обеспечения Крыма и Севастополя бесперебойной связью.