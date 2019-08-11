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11.08.2019 11:01
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Фото: Под Севастополем рухнула "башня Вавилона"

Текст: Юлия Крымова, Владимир Пасякин (Севастополь)
У горы Гасфорта под Севастополем состоялось открытие масштабного байк-шоу, которое проходит на этой площадке десятый раз. Гостями фестиваля стали более тысячи байкеров из разных городов России и зарубежных стран, а также более десяти тысяч зрителей.

Как рассказал лидер мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов, в этом году на байк-шоу впервые приехали около ста байкеров из Европы - Болгарии, Сербии, Германии, Польши и других стран. Они разместились в палаточном лагере на территории фестиваля.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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- Приехала огромная колонна европейцев вместе с нашими братьями с Донбасса, очень символично, что они приехали вместе, - сказал Залдостанов.

Присутствие иностранцев отметил и глава Республики Крым Сергей Аксенов.

- Участие в празднике иностранных гостей - еще один символ торжества народной дипломатии и поражения логики конфронтации, очередное свидетельство провала попыток "сдерживания" России и "изоляции" Крыма, - считает Аксенов.

Концертная программа байк-шоу стартовала вечером 10 августа. На сцене, декорированной металлическими конструкциями и световыми эффектами, выступили группы "Пилот", "Слот", "Mordor", а также экс-вокалист группы "Ария" Валерий Кипелов.

Около полуночи началось кульминационное шоу фестиваля под названием "Тень Вавилона". Зрители увидели огромную Вавилонскую башню, чудовище гигантских размеров, трубачей, выдувавших огромные струи огня, везущего тележки с золотыми слитками быка... По другую сторону условных "баррикад" -  мощная Россия, которая спасает мир от зла и власти темных сил. В российском Ковчеге были наши воины. Их роль превосходно сыграли моряки Черноморского флота. Были задействованы воины 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты, военного оркестра 369-го Центра обеспечения управления ЧФ, балетная группа Ансамбля песни и пляски ЧФ и другие.

Фото: РИА Новости
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Грандиозные декорации, летающие мотоциклы и невероятные рискованные трюки, десятки разнообразных движущихся объектов из разных эпох, сотни участников перфоманса - все это было подчинено большому замыслу, направленному в будущее и адресованному стране.

- Шоу мне очень понравилось, - признался командир одной из воинских частей ЧФ полковник Олег Живкин. - Очень эффектные сцены, прекрасно поставленные трюки, великолепная концертная программа.

- "Тень Вавилона" несет огромный идейный смысл, - считает заместитель командира этой воинской части по военно-политической работе капитан 1 ранга Сергей Кондрашкин. - Мы видим победоносную Россию в борьбе с мировым злом и авангардом этой борьбы выступают ее крепнущие и обновляющиеся год от года Вооруженные силы. Было приятно увидеть и бронетехнику черноморцев, и самих подтянутых и стройных воинов. Глядя на них, тысячи зрителей еще раз прониклись глубоким уважением к своим защитникам.

Затем концерт продолжился выступлением Григория Лепса и Владимира Кузьмина.

- Байк-шоу без идеи, без больших смыслов, без новых трюков и новых песен - это уже не байк-шоу, - сказал в завершении Александр Залдастанов. - Таким мы видим мир. Замысел этого юбилейного Шоу по масштабу может превзойти все предыдущие, хотя казалось, это уже невозможно. Идеи подсказывает сама жизнь - иногда встречи с любимыми писателями, иногда преодоления и победы, как самих "Ночных волков", так и нашей России. - В этом году мы приступили к подготовке кульминации "Тень Вавилона" сразу после нового года. Я очень благодарен известному писателю Александру Проханову, вместе с которым мы обсуждали главную идею байк-шоу.

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
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Сегодня колонна байкеров совершит мотопробег в центр Севастополя, на площадь Нахимова, где с приветственным словом выступят специальные гости и зарубежные участники фестиваля.

А у горы Гасфорта будет проходить спортивный праздник. Запланированы выступления юношеских команд и профессиональный турнир ММА, показательные выступления по вейкбордингу и силовому экстриму от "Богатырей Тавриды". Кроме этого, состоятся конкурсы среди мотоциклистов и мастер-классы по вождению байков.

Вечером на концерте выступят экс-участник группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов, группы "Нуки" и "Мэйти", а в финале байк-шоу на сцену выйдет группа "Алиса".

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