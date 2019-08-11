Под Волгоградом из психбольницы сбежали двое осужденных

В Волгоградской области из областной психиатрической больницы №1 сбежали двое пациентов, находящихся там на принудительном лечении. Оба объявлены в розыск.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, информация о побеге поступила в дежурную часть около шести часов утра 11 августа. Сотрудники больницы рассказали, что два их пациента отогнули решетку на окне второго этажа и сбежали через образовавшееся отверстие.

В ведомстве уточнили, что один был судимый за убийство, а второй - за неправомерное завладение транспортным средством и грабеж.

В полиции просят всех, кто располагает любой информацией о сбежавших, сообщить о ней в отдел МВД России по Калачевскому району. Сделать это можно позвонив по номеру 8 (84472) 3-37-69 или 02.