Стало известно имя победительницы конкурса "Миссис Россия-2019"

В этом году победительницей конкурса "Миссис Россия" стала 33-летняя Екатерина Нишанова из Геленджика. Она получила право представлять страну на международном телевизионном конкурсе "Миссис Земной шар".

Как отметили организаторы конкурса, их поразило, насколько многогранны наши женщины. Они успевают все.

"Конкурсантки имеют по несколько высших образований, состоят в различных благотворительных и общественных организациях и при этом сохраняют себя в отличной форме", - отметила Екатерина Камиллери вице-президент конкурса. Она вместе с артистом Дмитрием Дюжевым и объявила победительниц в основных и специальных номинациях.

"Миссис Россия" - конкурс красоты для россиянок в возрасте от 22 до 43 лет.

Они должны иметь штамп в паспорте, свидетельствующий о заключенном браке. Обязательное условие - наличие хотя бы одного ребенка.