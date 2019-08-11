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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Стало известно имя победительницы конкурса "Миссис Россия-2019"

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

В этом году победительницей конкурса "Миссис Россия" стала 33-летняя Екатерина Нишанова из Геленджика. Она получила право представлять страну на международном телевизионном конкурсе "Миссис Земной шар".

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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Как отметили организаторы конкурса, их поразило, насколько многогранны наши женщины. Они успевают все.

"Конкурсантки имеют по несколько высших образований, состоят в различных благотворительных и общественных организациях и при этом сохраняют себя в отличной форме", - отметила Екатерина Камиллери вице-президент конкурса. Она вместе с артистом Дмитрием Дюжевым и объявила победительниц в основных и специальных номинациях.

"Миссис Россия" - конкурс красоты для россиянок в возрасте от 22 до 43 лет.

Они должны иметь штамп в паспорте, свидетельствующий о заключенном браке. Обязательное условие - наличие хотя бы одного ребенка.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Конкурсы красоты
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