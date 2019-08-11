В Геленджике более 400 пловцов приняли участие в "Морской миле"

В традиционном заплыве "Морская миля" в Геленджике приняли участие более 400 человек. Попробовать свои силы могли все желающие в возрасте от 14 лет.

Любители плавания прибыли из 20 регионов России, а также из Франции и Узбекистана. Самому молодому участнику - 14 лет, самому старшему - 79. Все прошли медицинский осмотр и получили электронные идентификационные чипы.

Им предстояло преодолеть дистанцию в одну морскую милю - это 1 тысяча 852 метра. Столько разделяет два мыса Геленджикской бухты - Толстый и Тонкий. Первым это сделал 15-летний житель Воркуты Александр Бердинский. Его результат - 28 мин 18 секунд. Он получил приз - 30 тысяч рублей.

Специальный приз получил пловец с ограниченными возможностями здоровья из Самары Константин Ганечкин, а также самый возрастной участник - 79-летний геленджичанин Вячеслав Семенов.

По словам главного судьи соревнований Олега Кузнецова, в связи с большим количеством участников пришлось ввести лимит на регистрацию и ввести более строгие правила регистрации.