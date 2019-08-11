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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

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Владимир Путин посетил патриотическое шоу байкеров в Крыму
Текст: Юлия Крымова (Севастополь) , Кира Латухина, Владимир Пасякин
Российская газета - Федеральный выпуск № 176(7934)
Владимир Путин в субботу приехал в Крым и посетил международное байк-шоу "Тень Вавилона", организованное мотоклубом "Ночные волки" у горы Гасфорта под Севастополем. Их шоу всегда патриотические, и этот год не стал исключением.

Владимир Путин приехал за рулем мотоцикла "Урал" с коляской вместе с главой Крыма Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым, с прикрепленным на байке российским флагом. Вместе с лидером "Ночных волков" Александром Залдостановым (Хирургом) он подъехал к сцене и выступил перед собравшимися.

Фото: Михаил Терещенко/ ТАСС
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"Хочу сказать, что это очень хорошее начинание. Хорошая идея, которая сплачивает и любителей техники, любителей мотоцикла, и всех, кто с сердцем и душой относится к нашей Родине, - подчеркнул президент. - У вас замечательная традиция, связанная с поддержанием всего самого лучшего, что может быть в сердце российского, русского человека, связанная с нашей замечательной, героической историей". "Мне очень приятно, что такие мужественные, крутые ребята подают пример молодым людям в нашей стране и показывают им, как нужно относиться к России", - заключил он.

Хирург поблагодарил за поддержку: "Имейте в виду, что все мы - это ваше воинство". Байкеры подарили Путину фильм "Русский реактор", снятый во время байк-шоу в Крыму. "У меня есть друг - словак Питер Марчек. Он, когда сюда приехал в первый раз, говорит: "Хирург, ты здесь построил Диснейленд против русофобии". Так европейцы обозвали наше место, которое полюбилось севастопольцам, полюбилось всей России", - сказал лидер "Ночных волков".

Владимир Путин: Мне очень приятно, что такие мужественные, крутые ребята показывают, как нужно относиться к России

Гостями фестиваля стали более тысячи байкеров из разных городов России и зарубежных стран, а также более десяти тысяч зрителей. Как рассказал Александр Залдостанов, в этом году на байк-шоу впервые приехали около ста байкеров из Европы - Болгарии, Сербии, Германии, Польши и других стран. Они разместились в палаточном лагере на территории фестиваля. "Приехала огромная колонна европейцев вместе с нашими братьями с Донбасса, очень символично, что они приехали вместе", - заметил лидер "Ночных волков".

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Присутствие иностранцев отметил и глава Крыма Сергей Аксенов. "Участие в празднике иностранных гостей - еще один символ торжества народной дипломатии и поражения логики конфронтации, очередное свидетельство провала попыток "сдерживания" России и "изоляции" Крыма", - считает он.

Во время шоу зрители увидели огромную Вавилонскую башню, чудовище гигантских размеров, трубачей, выдувавших струи огня, быка, везущего тележки с золотыми слитками... По другую сторону условных "баррикад" - мощная Россия, которая спасает мир от зла и власти темных сил. В российском Ковчеге были наши воины. Их роль превосходно сыграли моряки Черноморского флота. Были задействованы воины 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, военного оркестра 369-го Центра обеспечения управления ЧФ, балетная группа Ансамбля песни и пляски ЧФ и другие. Грандиозные декорации, летающие мотоциклы и рискованные трюки, десятки разнообразных движущихся объектов из разных эпох, сотни участников перфоманса - все это было подчинено большому замыслу, направленному в будущее и адресованному стране.

Тем временем

О реконструкции аэропортов, масштабных дорожных проектах и строительстве нового дворца для Деда Мороза шла речь на встрече президента с губернатором Вологодской области. Олег Кувшинников также попросил придать областной столице статус города исторического наследия.

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