Роскомнадзор потребовал прекратить рекламировать незаконные митинги

Роскомнадзор направил в адрес компании Google письмо с требованием принять меры по недопущению рекламирования несанкционированных (незаконных) массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По информации, которой располагает Роскомнадзор, ряд структур, имеющих YouTube-каналы, приобретает различные рекламные инструменты (например, push-уведомления) для того, чтобы распространять информацию о несогласованных с властями митингах. В том числе направленных и на срыв выборов федерального и регионального значения. Примечательно, что push-уведомления о незаконных митингах поступают в том числе пользователям, которые не подписаны на YouTube-каналы данных структур.

"В случае непринятия Google мер реагирования Российская Федерация будет расценивать это как вмешательство в суверенные дела государства, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в России, оставляя за собой право на адекватную реакцию", - подчеркивается в письме Роскомнадзора.

Технический директор Роскомсвободы Станислав Шакиров в эфире радиостанции "Эхо Москвы" отметил, что Google вполне может согласиться с требованием Роскомнадзора. "Подобная ситуация уже была, когда Роскомнадзор требовал от них убрать политическую рекламу, и Google согласился с этим", - уточнил он.