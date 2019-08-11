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11.08.2019 19:56
Рубрика: Экономика

Поймали на удочку

Сети и взрывчатка для рыбалки уже запрещены
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 176(7934)
Ловить рыбу с помощью сетей, взрывчатки и различных приспособлений, кроме удочек, уже запрещено, рассказал "РГ" начальник управления контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства Виталий Молоков.
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости

Ранее СМИ сообщили, что такие запреты начнут действовать с 1 января 2020 года, когда вступит в силу новый закон о любительской рыбалке. В редакцию "РГ" стали обращаться читатели: "Неужели сейчас можно ловить рыбу сетями?" Нет, нельзя. К тому же рыбакам-любителям не стоит волноваться: новых существенных изменений с 2020 года не произойдет.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
В Росрыболовстве разъяснили правила любительской рыбалки

"Все ограничения для любительской рыбалки уже установлены правилами рыболовства для отдельных бассейнов - Восточного, Северного, Байкальского, Енисейского и других", - пояснил Виталий Молоков. Новый закон только обобщает эти правила, отметил он. В частности, нигде нельзя использовать жаберные сети. Но законом будет разрешено использовать сети некоторым категориям рыбаков - в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, где добыча рыбы сетями является основным источником пропитания. При этом сети должны учитываться и маркироваться. Запрещены также электроудочки, так как они наносят существенный ущерб, убивая практически все живое до дна водоема. Само собой, запрещено использовать взрывчатку. В целом есть определенный перечень запрещенных орудий лова, который для каждого бассейна либо расширяется, либо сужается, пояснил Виталий Молоков. "Подводным охотникам запрещается плавать в местах массового организованного отдыха граждан (у пляжей, купален), использовать акваланги и другие автономные дыхательные аппараты, охотиться, находясь вне воды, использовать индивидуальные электронные средства обнаружения рыбы под водой", - комментирует "РГ" член Объединенного совета Федерации подводного рыболовства России и подводный охотник с 60-летним стажем Виталий Виноградов. Действуют также суточные нормы вылова.

В 2020 году платной рыбалка останется только в водоемах, где специально выращивают рыбу

Что же все-таки появится нового? Самое главное нововведение - закрепляется правило о свободной и бесплатной рыбалке. В полной мере закон вступит в силу с начала 2020 года. Но ловить рыбу свободно нельзя будет в водоемах, где специально выращивается рыба. Здесь рыбалка может быть платной.

Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Минсельхоз Росрыболовство
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