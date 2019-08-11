Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам

Россия может войти в четверку стран с самыми большими золотовалютными резервами.

Как отмечается в материале агентства Bloomberg, если это случится, то это произойдет впервые за последние 8 лет. При этом Россия даже может обогнать по золотовалютным резервам Саудовскую Аравию.

По оценке Bloomberg, за четыре года резервы России выросли на 45% и достигли 518 млрд долларов, а резервы Саудовской Аравии упали до суммы в 527 млрд долларов. Напомним, что в России действует бюджетное правило. По нему Минфин покупает валюту на все доходы от продажи нефти по цене свыше 40 долларов за баррель и направляет ее в бюджет. У Саудовской Аравии такой механизм тоже есть, но он работает при цене на нефть примерно в два раза выше. "Поэтому при нынешней цене фьючерсов на нефть Brent Россия, в отличие от Саудовской Аравии, вероятно, сможет и дальше наращивать свои запасы на черный день", - отмечает агентство.

Сегодня самые большие золотовалютные запасы у Китая, на втором месте - Япония, на третьем - Швейцария.