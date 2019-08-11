Новости

Силы ПВО авиабазы Хмеймим отразили атаку ударных беспилотников 11.08.2019
В Черном море у побережья Кубани сгорело рыболовецкое судно 11.08.2019
Число жертв крупного ДТП в Подмосковье возросло до пяти человек 11.08.2019
Задержан активист митинга на проспекте Сахарова - фигурант "болотного дела" 11.08.2019
Под Волгоградом задержали сбежавших из психбольницы осужденных 11.08.2019
Первые дни августа в Москве стали самыми холодными за 69 лет 11.08.2019
Названы имена погибших при взрыве под Архангельском атомщиков 11.08.2019
Четыре человека погибли в результате ДТП в Подмосковье 11.08.2019
"Патриот" с автоматом против иномарок: выбираем конкурентов новому УАЗу 11.08.2019
В Севастополе байк-шоу в первый день посетили более 50 тысяч человек 11.08.2019
В Сарове объявлен траур по погибшим в Поморье сотрудникам ядерного центра 11.08.2019
В Подмосковье сфотографировали очень редкую "Волгу" 11.08.2019
Психолог назвала способы преодоления кризиса среднего возраста 11.08.2019
Названо число пострадавших при взрывах на военном складе под Ачинском 11.08.2019
Суд Панамы признал Мартинелли невиновным в шпионаже и растрате 11.08.2019
На трассе в Татарстане произошла утечка опасного вещества 11.08.2019
Над ДНР сбили украинский беспилотник с гранатой 11.08.2019
В Ростове перевернулся многотонный цементовоз 11.08.2019
Сербия предоставила гражданство экс-премьеру Таиланда 11.08.2019
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам 11.08.2019
В ГД оценили слова немецкого политолога о вступлении Украины в ЕС 11.08.2019
В Мадриде запретили торговать на улице 11.08.2019
В ДТП погибла известная украинская балерина 11.08.2019
Новый фильм Тарантино установил в России рекорд 11.08.2019
В Иерусалиме на Храмовой горе пострадали более 60 человек 11.08.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Туристы смогут экономить за границей на расчетах по картам
Туристы смогут экономить за границей на расчетах по картам
Как избежать мошенничества с жильем
Как избежать мошенничества с жильем
Что делать, если купленная машина оказалась в залоге
Что делать, если купленная машина оказалась в залоге
11.08.2019 22:39
Рубрика: Спорт

Позолотили клюшки

Наши юниоры стали первыми на Кубке Глинки/Гретцки
Текст: Иван Ильин
Российская газета - Федеральный выпуск № 176(7934)
Сборная России по хоккею, составленная из игроков не старше 18 лет, празднует исторический успех. Команда Сергея Голубовича не знала равных на прошедшем в Словакии Кубке Глинки/Гретцки. В финале повержена Канада - 3:2.

Этот турнир основан в 1991-м и несколько раз менял название. По сути, его можно считать Кубком мира для юниоров, с той лишь оговоркой, что Международная федерация хоккея таким статусом его не наделяла и вообще не признает. Это, безусловно, не отменяет того факта, что каждый год в августе на нем собираются сильнейшие юниорские сборные планеты. Россия в этой компании серьезных успехов не добивалась уже очень давно. Последний финал с ее участием датирован 2009 годом, а побеждали наши юниоры и вовсе в далеком 1995-м, когда турнир проходил в японской Иокогаме. Для сравнения, у сборной Канады на сегодня 22 титула, тогда как россияне, если считать "золото" советской сборной образца 91-го, победили в четвертый раз за всю историю Кубка.

Хоккейный "Спартак" выиграл первый трофей с новым тренером

- Мы до игры вообще не допускали этих мыслей, чтобы никто не перегорел - ни тренеры, ни игроки, - рассказал главный тренер россиян Сергей Голубович, отвечая на вопрос по поводу "историчности" первого за 24 года успеха. - Выполнили задачу, выиграли Кубок Глинки, конечно, эмоции невероятные. Ребята большие молодцы, выиграли они. Мы, как тренеры, только направляли их.

Голубович, разумеется, скромничает. Работу он и его штаб проделали отличную, ведь по ходу турнира россияне показывали действительно чемпионскую игру, победив в пяти матчах подряд. До встречи с Канадой наши юниоры последовательно разобрались с США (6:2), Швецией (3:0), Словакией (2:1 ОТ) и Финляндией (4:1). Более того, эта же команда ранее выиграла Мировой кубок вызова. Теперь, по словам самих игроков, они намерены подтвердить уровень победой и на чемпионате мира. Напомним, что на предыдущем ЧМ среди юниоров сборная России играла в финале, где в овертайме уступила шведам 3:4.

Спорт Хоккей
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В ГД оценили слова немецкого политолога о вступлении Украины в ЕС
Названо число пострадавших при взрывах на военном складе под Ачинском
Роскомнадзор потребовал от Google запретить рекламу незаконных акций в YouTube
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
Американские СМИ спрогнозировали результат войны США и России на море