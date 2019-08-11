Сборная России по хоккею, составленная из игроков не старше 18 лет, празднует исторический успех. Команда Сергея Голубовича не знала равных на прошедшем в Словакии Кубке Глинки/Гретцки. В финале повержена Канада - 3:2.

Этот турнир основан в 1991-м и несколько раз менял название. По сути, его можно считать Кубком мира для юниоров, с той лишь оговоркой, что Международная федерация хоккея таким статусом его не наделяла и вообще не признает. Это, безусловно, не отменяет того факта, что каждый год в августе на нем собираются сильнейшие юниорские сборные планеты. Россия в этой компании серьезных успехов не добивалась уже очень давно. Последний финал с ее участием датирован 2009 годом, а побеждали наши юниоры и вовсе в далеком 1995-м, когда турнир проходил в японской Иокогаме. Для сравнения, у сборной Канады на сегодня 22 титула, тогда как россияне, если считать "золото" советской сборной образца 91-го, победили в четвертый раз за всю историю Кубка.

- Мы до игры вообще не допускали этих мыслей, чтобы никто не перегорел - ни тренеры, ни игроки, - рассказал главный тренер россиян Сергей Голубович, отвечая на вопрос по поводу "историчности" первого за 24 года успеха. - Выполнили задачу, выиграли Кубок Глинки, конечно, эмоции невероятные. Ребята большие молодцы, выиграли они. Мы, как тренеры, только направляли их.

Голубович, разумеется, скромничает. Работу он и его штаб проделали отличную, ведь по ходу турнира россияне показывали действительно чемпионскую игру, победив в пяти матчах подряд. До встречи с Канадой наши юниоры последовательно разобрались с США (6:2), Швецией (3:0), Словакией (2:1 ОТ) и Финляндией (4:1). Более того, эта же команда ранее выиграла Мировой кубок вызова. Теперь, по словам самих игроков, они намерены подтвердить уровень победой и на чемпионате мира. Напомним, что на предыдущем ЧМ среди юниоров сборная России играла в финале, где в овертайме уступила шведам 3:4.