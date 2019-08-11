Российские прыгуны в воду успешно выступили на чемпионате Европы, который в воскресенье завершился в Киеве.

Сборная России заранее обеспечила себе первое место в общем зачете, а в последний соревновательный день свой статус только подтвердила. Наши прыгуны завоевали в сумме 12 наград, из которых ровно половина - высшего достоинства.

Первое "золото" в синхронных прыжках с вышки принесли Александр Белевцев и Никита Шлейхер. Далее аналогичного результата в смешанных парах добились Екатерина Беляева и Виктор Минибаев. Евгений Кузнецов был лучшим в соревнованиях на трехметровом трамплине. Виталия Королева одержала победу в прыжках с метрового трамплина, а Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер стали лучшими в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Ну и, наконец, Виталия Королева взяла свое второе "золото" в паре с Ульяной Клюевой.