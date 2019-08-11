Институт развития интернета (ИРИ) предложил минкомсвязи совместно разработать единый стандарт доступности сайтов федеральных и региональных ведомств для людей с ограниченными возможностями. О том, почему это важно, "Российской газете" рассказал генеральный директор института Сергей Петров.

Слабовидящим станет легче перейти в удобный для них режим работы сайта. Фото: Gorodenkoff / iStock

В России 12 миллионов инвалидов, из них 700 тысяч - дети. Это девять процентов жителей страны, которым нужно нормально коммуницировать с миром. И еще тысячи граждан с травмами, временно потерявшие трудоспособность, находящиеся на лечении или реабилитации. Международные специалисты по медицине, психологии, социологии едины во мнении, что увеличение доступности цифровой среды помогает таким людям социализироваться, полноценно жить в обществе. Кстати, о равенстве в правах: обеспечение доступа к сетевой информации входит в перечень основных прав граждан Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции ООН о правах инвалидов.

Формы цифровой юстиции для инвалидов активно поддерживаются в Японии с ее фундаментальным законом, направленным на обеспечение полноценных условий жизни для граждан с ограниченными возможностями. Давно расширены рамки отказа от любых видов интернет-изоляции инвалидов во всех странах Европейского союза, в Южной Корее, США и Канаде. Во многом эта философия глобальной доступности обеспечивается за счет использования особого международного стандарта Web Content Accessibility Guidelines (рекомендации по доступности веб-контента). В отечественной регуляторике есть только ГОСТ Р 52872‑2012, сосредоточенный на требованиях доступности интернет-ресурсов для инвалидов по зрению. И нет никаких единых техстандартов.

Цифровой сегмент должен стать полноценной экосредой. Отдельные меры для этого принимаются. К 2024 году, согласно нацпроекту "Образование", 70 процентов детей с ОВЗ - ограниченными возможностями здоровья - будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.

Роскомнадзор сообщил, что к 2020 году российские телеканалы обязаны сделать свою продукцию доступной для инвалидов по слуху. Однако самым правильным в современных условиях будет закладывать принципы доступности в любой проект на стадии его разработки и в любой контент - на стадии его подготовки.

Абсолютный социальный ориентир IT-продукту может гарантировать национальный стандарт. И начать нужно с необходимых каждому гражданину сайтов федеральных и региональных ведомств. Исследование Института развития интернета показывает, что сегодня на 12 федеральных и 41 региональном сайте различных ветвей власти в 27 регионах страны отсутствует версия для слабовидящих пользователей. Еще на нескольких федеральных сайтах, входящих в корпус "открытого правительства", функционирует их некорректная версия с неудобными на практике инструкциями.

Общественно значимые площадки в 65 регионах России не занимаются подготовкой субтитров к видеофайлам, таким образом закрывая медиаконтент для глухих и слабослышащих пользователей. При этом на ряде сайтов используется встроенный проигрыватель YouTube, где субтитры создаются автоматически, с помощью встроенного переводчика, но имеют низкое качество.

Поэтому предлагаемый стандарт должен включать в себя единые требования к разработчикам ведомственных ресурсов, производителям аудиовизуального контента, а также рекомендации для IT-специалистов и компаний, работающих в национальном цифровом поле. Он может быть выпущен в виде удобного гайдлайна - четкого описания необходимых элементов адаптации сайтов под синтезаторы речи (скринридеры), комфортной визуализации информации, ведения текстовых трансляций.

Нужно ввести и одинаковый знак перехода на режим для слабовидящих - активную кнопку, подтверждающую переключение сайта в данный режим, и утвердить ее размещение на всех общественно значимых сайтах.

Например, в верхнем углу главной страницы, чтобы не надо было сначала искать сам знак. Таким образом, эта кнопка станет привычной для пользователей.

Структура гайдлайна должна отвечать на вопрос, как конкретно повлиять на доступность интерфейса продукта. К его созданию (и к разработке стандарта) необходимо привлечь людей с особыми потребностями. Здесь можно учесть и опыт представителей банковского сектора, провайдеров услуг мобильной связи и интернет-коммуникаций, уже реализующих программы-локации для инвалидов и пожилых ­людей. Есть такая практика и у Центрального банка. В этом году его специалисты изучали крупнейшие кредитные организации с позиции доступности мобильных приложений для людей с инвалидностью.

Возможно, подобный стандарт станет лишь шагом на пути исключения цифровой дискриминации в нашем обществе. Стивен Хокинг сказал однажды: "Существует множество сценариев того, как может погибнуть все живое на маленькой планете. Но я оптимист. Мы точно достигнем звезд".