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В зоне доступа

Текст:   Юлия Кривошапко,  Михаил Пинкус,  Анна Юркова,  Екатерина Ясакова
11.08.2019,  
18:07
Российская газета - Федеральный выпуск № 176(7934)
Институт развития интернета (ИРИ) предложил минкомсвязи совместно разработать единый стандарт доступности сайтов федеральных и региональных ведомств для людей с ограниченными возможностями. О том, почему это важно, "Российской газете" рассказал генеральный директор института Сергей Петров.
Слабовидящим станет легче перейти в удобный для них режим работы сайта. Фото: Gorodenkoff / iStock

В России 12 миллионов инвалидов, из них 700 тысяч - дети. Это девять процентов жителей страны, которым нужно нормально коммуницировать с миром. И еще тысячи граждан с травмами, временно потерявшие трудоспособность, находящиеся на лечении или реабилитации. Международные специалисты по медицине, психологии, социологии едины во мнении, что увеличение доступности цифровой среды помогает таким людям социализироваться, полноценно жить в обществе. Кстати, о равенстве в правах: обеспечение доступа к сетевой информации входит в перечень основных прав граждан Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции ООН о правах инвалидов.

Фото: iStock
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Формы цифровой юстиции для инвалидов активно поддерживаются в Японии с ее фундаментальным законом, направленным на обеспечение полноценных условий жизни для граждан с ограниченными возможностями. Давно расширены рамки отказа от любых видов интернет-изоляции инвалидов во всех странах Европейского союза, в Южной Корее, США и Канаде. Во многом эта философия глобальной доступности обеспечивается за счет использования особого международного стандарта Web Content Accessibility Guidelines (рекомендации по доступности веб-контента). В отечественной регуляторике есть только ГОСТ Р 52872‑2012, сосредоточенный на требованиях доступности интернет-ресурсов для инвалидов по зрению. И нет никаких единых техстандартов.

Цифровой сегмент должен стать полноценной экосредой. Отдельные меры для этого принимаются. К 2024 году, согласно нацпроекту "Образование", 70 процентов детей с ОВЗ - ограниченными возможностями здоровья - будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.

Роскомнадзор сообщил, что к 2020 году российские телеканалы обязаны сделать свою продукцию доступной для инвалидов по слуху. Однако самым правильным в современных условиях будет закладывать принципы доступности в любой проект на стадии его разработки и в любой контент - на стадии его подготовки.

Абсолютный социальный ориентир IT-продукту может гарантировать национальный стандарт. И начать нужно с необходимых каждому гражданину сайтов федеральных и региональных ведомств. Исследование Института развития интернета показывает, что сегодня на 12 федеральных и 41 региональном сайте различных ветвей власти в 27 регионах страны отсутствует версия для слабовидящих пользователей. Еще на нескольких федеральных сайтах, входящих в корпус "открытого правительства", функционирует их некорректная версия с неудобными на практике инструкциями.

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
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Общественно значимые площадки в 65 регионах России не занимаются подготовкой субтитров к видеофайлам, таким образом закрывая медиаконтент для глухих и слабослышащих пользователей. При этом на ряде сайтов используется встроенный проигрыватель YouTube, где субтитры создаются автоматически, с помощью встроенного переводчика, но имеют низкое качество.

Поэтому предлагаемый стандарт должен включать в себя единые требования к разработчикам ведомственных ресурсов, производителям аудиовизуального контента, а также рекомендации для IT-специалистов и компаний, работающих в национальном цифровом поле. Он может быть выпущен в виде удобного гайдлайна - четкого описания необходимых элементов адаптации сайтов под синтезаторы речи (скринридеры), комфортной визуализации информации, ведения текстовых трансляций.

Нужно ввести и одинаковый знак перехода на режим для слабовидящих - активную кнопку, подтверждающую переключение сайта в данный режим, и утвердить ее размещение на всех общественно значимых сайтах.

Например, в верхнем углу главной страницы, чтобы не надо было сначала искать сам знак. Таким образом, эта кнопка станет привычной для пользователей.

Фото: Istock
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Структура гайдлайна должна отвечать на вопрос, как конкретно повлиять на доступность интерфейса продукта. К его созданию (и к разработке стандарта) необходимо привлечь людей с особыми потребностями. Здесь можно учесть и опыт представителей банковского сектора, провайдеров услуг мобильной связи и интернет-коммуникаций, уже реализующих программы-локации для инвалидов и пожилых ­людей. Есть такая практика и у Центрального банка. В этом году его специалисты изучали крупнейшие кредитные организации с позиции доступности мобильных приложений для людей с инвалидностью.

Возможно, подобный стандарт станет лишь шагом на пути исключения цифровой дискриминации в нашем обществе. Стивен Хокинг сказал однажды: "Существует множество сценариев того, как может погибнуть все живое на маленькой планете. Но я оптимист. Мы точно достигнем звезд".

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